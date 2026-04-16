Головна » Розваги » Шоу бізнес

Надія Хільська схудла на 17 кг: акторка розкрила свій спосіб

18:16 16.04.2026 Чт
3 хв
Метод виявився простішим, ніж можна подумати, але є нюанс
aimg Катерина Собкова
Надія Хільська схудла на 17 кг: акторка розкрила свій спосіб Акторка Надія Хільська (фото: РБК-Україна)

Акторка Надія Хільська, дружина загиблого актора і воїна Олексія Хільського, вперше розповіла про свій досвід схуднення на 17 кілограмів, поділившись особистими змінами способу життя.

Про це вона заявила в інтерв’ю РБК-Україна.

Надія Хільська розповіла про своє схуднення

"Я схудла на 17 кілограмів, ну зараз трішки набрала, скажімо, 15-16", - чесно зізналася акторка.

Хільська зазначила, що вона набрала вагу декілька років тому - після загибелі чоловіка, і вже давно прагнула скинути її.

"Ну просто мені вже набридло, якщо чесно. Я ніколи не важила так багато. Це дуже велика вага", - сказала Надія.

"Я скоріше набрала на стресі, бо спочатку загибель чоловіка - я схудла, а потім поступово-поступово я почала приглушати свій біль їжею. Солоденьке мені дуже в цьому допомагало. Я якось спочатку трималася, а потім думаю: "Ну Надя, якщо тобі зараз допомагає ця шоколадка, з’їж ти її, заради Бога. І не картай себе. Худнути будемо потім", - згадала вона.

Таким чином, за словами Надії Хільської, вона набрала приблизно 14 кілограмів.

Акторка також розповіла про свій метод схуднення - вона обрала інтервальне голодування.

"Без всяких уколів, як зараз модно. Я насправді думала про уколи, але я побоялася", - зазначила Хільська.

"Я спробувала і якось воно так пішло. Я навіть і не сподівалась на 17 кілограмів. Я думала: ну скину якихось вісім. Я скинула вісім за півтора-два місяці. А потім воно якось пішло-пішло. Я почала займатися спортом, танцями. І воно якось так пішло, а я і не проти була", - відповіла акторка.

Приблизно за 4-5 місяців Хільська скинула зайву вагу.

"Це інтервальне голодування. Я просто їла один раз на день. Я 22 години не їла, а за 2 годинки я снідала, каву пила. Отак - один прийом харчування", - поділилася Надія своїм секретом.

Проте акторка наголосила, що вона не радить так всім робити, особливо тим людям, у кого проблеми зі шлунком.

"Я не раджу нікому так робити от прям настільки. Є люди, у яких проблеми зі шлунком, там взагалі не можна інтервальне харчування. У мене таких проблем немає", - зазначила Хільська.

Зараз акторка перейшла на трошки інший режим харчування, проте досі дотримується інтервального голодування.

"Я взагалі люблю поїсти. На початку дуже важко, потім ти отримуєш таку легкість і починаєш вже кайфувати просто від цієї легкості, від результату, який ти бачиш на вагах. І це вже починається як такий спортивний інтерес. Потім я перейшла на чотири години - я не їла 20 годин. Я могла поїсти о 12-й, а потім о 4-тій. І мені нормально", - сказала вона.

Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
