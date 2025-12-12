Дев’ятий випуск "Холостяка": знайомство з родинами дівчат змінить хід сезону

Перший крок до серця родини

"Цього тижня я хочу краще пізнати дівчат перед знайомством із їхніми родинами. Є моменти, які вони ще не показували. І важливо зрозуміти, хто вони насправді", - каже Тарас Цимбалюк.

На учасниць чекає зовсім інший формат: більше відвертості, більше питань про майбутнє і більше чесності, без якої неможливо будувати стосунки поза проєктом.

Що буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Кімната люті: коли емоції не приховують

Перше побачення - справжній виплеск почуттів. Посуд, який можна розбивати об стіни, і атмосфера, де дозволено нарешті сказати правду.

Цей досвід покаже, чи здатні учасники відпустити старі образи та страхи, щоб дати шанс новим почуттям. І що виявиться непростіше - бити тарілки чи визнавати власну вразливість?

Місце сили: там, де народжується довіра

Інша дівчина запросить Тараса в місце, яке для неї особливе - локацію, де вона знаходить спокій і рівновагу.

Тут росте дерево, що давно стало символом підтримки.

Разом вони посадять нове дерево - як символ можливих майбутніх стосунків. Але чи стане Тарас частиною цього майбутнього?

Швидкість почуттів: драйв замість слів

Наступне побачення - це картинг, швидкість і виклик. Дівчина покаже свою іншу сторону - сміливу, азартну, енергійну.

Проте на трасі не так багато часу для глибоких розмов. Чи вдасться їй розкритися настільки, щоб Тарас відчув справжню близькість?

Світ весіль: історії, які говорять більше за слова

Даша проведе Тараса у свій професійний світ - простір весіль, де кожна деталь має значення, а за красивими кадрами ховається складна робота та сотні пережитих історій.

Вона відкриє частину свого життя, яку зазвичай бачать тільки найближчі. На завершення побачення - особливе запрошення, яке змусить Тараса замислитися.

Чи приймуть його родини дівчат?

У фіналі тижня - те, до чого все йшло: знайомство з батьками. Хтось зустріне тепло, хтось - насторожено. І саме реакція родин покаже, чи є у стосунків шанс за межами проєкту.

Не пропустіть новий випуск "Холостяка" - у п’ятницю о 19:00 на СТБ.