Девятый выпуск "Холостяка": знакомство с семьями девушек изменит ход сезона

Первый шаг к сердцу семьи

"На этой неделе я хочу лучше узнать девушек перед знакомством с их семьями. Есть моменты, которые они еще не показывали. И важно понять, кто они на самом деле", - говорит Тарас Цимбалюк.

Участниц ждет совсем другой формат: больше откровенности, больше вопросов о будущем и больше честности, без которой невозможно строить отношения вне проекта.

Что будет в новой серии "Холостяка" (скриншот)

Комната ярости: когда эмоции не скрывают

Первое свидание - настоящий выплеск чувств. Посуда, которую можно разбивать о стены, и атмосфера, где позволено наконец сказать правду.

Этот опыт покажет, способны ли участники отпустить старые обиды и страхи, чтобы дать шанс новым чувствам. И что окажется непроще - бить тарелки или признавать собственную уязвимость?

Место силы: там, где рождается доверие

Другая девушка пригласит Тараса в место, которое для нее особенное - локацию, где она находит спокойствие и равновесие.

Здесь растет дерево, давно ставшее символом поддержки.

Вместе они посадят новое дерево - как символ возможных будущих отношений. Но станет ли Тарас частью этого будущего?

Скорость чувств: драйв вместо слов

Следующее свидание - это картинг, скорость и вызов. Девушка покажет свою другую сторону - смелую, азартную, энергичную.

Однако на трассе не так много времени для глубоких разговоров. Удастся ли ей раскрыться настолько, чтобы Тарас почувствовал настоящую близость?

Мир свадеб: истории, которые говорят больше слов

Даша проведет Тараса в свой профессиональный мир - пространство свадеб, где каждая деталь имеет значение, а за красивыми кадрами скрывается сложная работа и сотни пережитых историй.

Она откроет часть своей жизни, которую обычно видят только самые близкие. В завершение свидания - особое приглашение, которое заставит Тараса задуматься.

Примут ли его семьи девушек?

В финале недели - то, к чему все шло: знакомство с родителями. Кто-то встретит тепло, кто-то - настороженно. И именно реакция семей покажет, есть ли у отношений шанс за пределами проекта.

Не пропустите новый выпуск "Холостяка" - в пятницу в 19:00 на СТБ.