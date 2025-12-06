"Я рада". Ірина з "Холостяка" чесно висловилася про виліт з проєкту

Учасниця 14 сезону "Холостяка" Ірина Кулешина не отримала троянду від Тараса Цимбалюка у 8 випуску. Вона прокоментувала рішення актора та розкрила правду про себе.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Ірини.

Що сказала Ірина про виліт з "Холостяка"

Після виходу нового випуску вона написала допис, у якому висловила своє ставлення до рішення Цимбалюка попрощатися з нею на Церемонії троянд.

За словами Ірини, вона щаслива, що покинула шоу до етапу знайомства з батьками, адже для неї це серйозний крок.

"Для мене познайомити чоловіка з батьками - це вагомий крок. Це про серйозність. Про відповідальність. Про справжні наміри", - зауважила вона.

Ірина на Церемонії троянд (скриншот)

Колишня учасниця дала зрозуміти, що на проєкті як особистість розкрилася не повністю. Водночас вона вдячна за отриманий досвід.

"На проєкті ви побачили одну грань мене. Кожен бачить рівно стільки, скільки йому дозволяють побачити. А я - значно глибша. Я вдячна за цей досвід. Він навчив мене багатьох речей - не лише про стосунки, а й про себе", - зазначила Ірина.

"Час найцінніший ресурс. І дуже важливо не витрачати його там, де немає відгуку в серці. Тому я ставлю крапку в цій главі. І починаю свою нову - найкращу", - додала вона.

Ірина про виліт з "Холостяка" (фото: instagram.com/irina_yurievna_k)

Що відомо про Ірину Кулешину з "Холостяка"

Дівчині 30 років. Вона родом з Кривого Рогу та має власний бренд купальників.

На шоу підкорила Тараса незвичною появою, проте зрештою спілкування так і не отримало подальшого розвитку.

У 8 випуску Холостяк вирішив попрощатися з Іриною після розмови у кімнаті, де його збентежили подробиці її бізнес-історій.

Крім того, проєкт залишили ще дві учасниці - Ольга та Оксана, з якими Тарас попрощався просто під час побачення.