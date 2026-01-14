Дерюгіна назвала причину розлучення з Блохіним, з яким прожила 19 років: "Щось пішло не так"

Президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна відверто розповіла про розлучення з легендарним українським футболістом Олегом Блохіним, з яким прожила у шлюбі 19 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тренерки Дмитру Гордону.

Під час розмови журналіст напряму поцікавився, що стало причиною розриву гімнастки з Блохіним.

У відповідь Дерюгіна дала коротке, але промовисте пояснення.

"У нього народилися діти", - пояснила вона.

Водночас Ірина наголосила, що саме вона стала ініціаторкою розлучення.

За її словами, вона не могла відмовитися від улюбленої справи та спорту, який був для неї ключовим у житті.

"Я не могла кинути гімнастику. Я кинути не могла. От і все. В Олега був складний характер. Він має, по-перше, обов'язково вдень спати. Ось це трішки складності давало. Ну, я не хочу зараз уже про це - уже це минуло, уже пішло", - сказала тренерка.

Ірина Дерюгіна (скріншот)

Також Дерюгіна зізналася, що процес розлучення був для неї емоційним і болісним - зокрема, вона переживала це зі сльозами.

Знаменитість пояснила, що на складність стосунків впливали не лише побутові моменти, а й загальне напруження в житті пари.

"Та все було, усе було. Просто мені хотілося, щоб, розумієте, якось у футболі ж не завжди виходить. Я так якось так ішла вгору. У мене нормально все йшло, а у нього не все виходило. Тримати це все було дуже складно. Емоційно це все було дуже складно. Ось тому кожна людина в якийсь момент собі щось дозволяє, і щось, мабуть, пішло не так. От і все", - заявила вона.

Олег Блохін (фото: Вікіпедія)

Після розставання, зізнається Ірина, був час, коли вона шкодувала про це рішення.

Заслужена майстерка спорту СРСР припустила, що, можливо, у певний момент не вистачило терпіння і взаємної підтримки.

"Шкодувала, так, шкодувала. Можливо, забракло трошки витримки, можливо, трошки мізків забракло. У сім'ї потрібно давати одне одному щось. Не може це бути однобічно. Мені теж потрібно щось було отримувати взаємно, розумієте? А в мене цього не виходило", - сказала суддя.

Окремо Дерюгіна зазначила, що нині не підтримує спілкування ні з колишнім чоловіком, ні з його другою дружиною Анжелою.

За її словами, їхня спільна донька - тренерка Іріша Блохіна - також припинила контакти з батьком.

Нагадаємо, Ірина Дерюгіна та Олег Блохін одружилися у 1980 році, а вже за три роки в них народилася донька Ірина, яку близькі лагідно називають Ірішею. Їхній шлюб тривав 19 років.

Після розлучення подружжю не вдалося зберегти теплі взаємини.

Згодом Блохін створив нову сім’ю з жінкою на ім’я Анжела та став батьком ще двох дітей.