Дербі для "Динамо", амбітний виклик для "Шахтаря": розклад матчів і трансляцій 20 туру УПЛ

"Динамо" проти земляків

Два перші матчі заплановані на п'ятницю, 13 березня. О 13:00 зіграють "Полтава" та "Карпати". Матч пройде на львівському стадіоні Україна, хоча номінальним господарем виступить "Полтава".

А о 18:00 – стартує столичне дербі. "Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського проекзаменує земляків з "Оболоні".

"Полісся" без права на помилку

Три поєдинки будуть зіграні у суботу, 14 березня. Розпочнеться змагальний день о 13:00 у Черкасах, де місцевий ЛНЗ зіграє з чинним віце-чемпіоном – "Олександрією". О 15:30 "Кудрівка" зустрінеться з "Вересом". Тут, як і в матчі "Полтава" – "Карпати", маємо характерний для вітчизняного чемпіонату парадокс. Гра відбудеться у Рівному, але господарем вважається колектив з Чернігівщини.

Центральний матч дня стартує о 18:00 у Житомирі, де "Полісся" гратиме з криворізьким "Кривбасом". Команда Руслана Ротаня після поразки від "Динамо", випереджає киян лише на один бал. Щоб зберегти позицію в топ-3, вона вже не має права на помилку. Але "Кривбас" – той суперник, що здатний на неприємні сюрпризи.

"Шахтар" між УПЛ та єврокубком

Завершиться 20-й тур трьома матчами неділі, 15 березня. О 13:00 "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського прийме львівський "Рух" на арені "Лівий Берег", що на Київщині. О 15:30 "Колос" у Ковалівці проведе зустріч з луганською "Зорею".

Закриє тур поєдинок о 18:00 на "Арені Львів". Тут донецький "Шахтар" на правах господаря перетнеться з харківським "Металістом 1925". Підопічні Арди Турана розриваються між чемпіонською гонкою в Україні та виступами в Лізі конференцій. А в грі проти амбітного суперника з УПЛ навряд чи вдасться перевести дух – може бути навіть складніше, ніж з "Лехом".

Перелік матчів 20-го туру УПЛ

П'ятниця, 13 березня

13:00. "Полтава" – "Карпати"

18:00. "Динамо" – "Оболонь"

Субота, 14 березня

13:00. ЛНЗ – "Олександрія"

15:30. "Кудрівка" – "Верес"

18:00. "Полісся" – "Кривбас"

Неділя, 15 березня

13:00. "Епіцентр" – "Рух"

15:30. "Колос" – "Зоря"

18:00. "Шахтар" – "Металіст 1925"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.