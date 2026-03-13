Дерби для "Динамо", амбициозный вызов для "Шахтера": расписание матчей и трансляций 20 тура УПЛ

"Динамо" против земляков

Два первых матча запланированы на пятницу, 13 марта. В 13:00 сыграют "Полтава" и "Карпаты". Матч пройдет на львовском стадионе Украина, хотя номинальным хозяином выступит "Полтава".

А в 18:00 - стартует столичное дерби. "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского проэкзаменует земляков из "Оболони".

"Полесье" без права на ошибку

Три поединка будут сыграны в субботу, 14 марта. Начнется соревновательный день в 13:00 в Черкассах, где местный ЛНЗ сыграет с действующим вице-чемпионом - "Александрией". В 15:30 "Кудривка" встретится с "Вересом". Здесь, как и в матче "Полтава" - "Карпаты", имеем характерный для отечественного чемпионата парадокс. Игра состоится в Ровно, но хозяином считается коллектив из Черниговщины.

Центральный матч дня стартует в 18:00 в Житомире, где "Полесье" будет играть с криворожским "Кривбассом". Команда Руслана Ротаня после поражения от "Динамо", опережает киевлян лишь на один балл. Чтобы сохранить позицию в топ-3, она уже не имеет права на ошибку. Но "Кривбасс" - тот соперник, который способен на неприятные сюрпризы.

"Шахтер" между УПЛ и еврокубком

Завершится 20-й тур тремя матчами воскресенья, 15 марта. В 13:00 "Эпицентр" из Каменец-Подольского примет львовский "Рух" на арене "Левый Берег", что на Киевщине. В 15:30 "Колос" в Ковалевке проведет встречу с луганской "Зарей".

Закроет тур поединок в 18:00 на "Арене Львов". Здесь донецкий "Шахтер" на правах хозяина пересечется с харьковским "Металлистом 1925". Подопечные Арды Турана разрываются между чемпионской гонкой в Украине и выступлениями в Лиге конференций. А в игре против амбициозного соперника из УПЛ вряд ли удастся перевести дух - может быть даже сложнее, чем с "Лехом".

Перечень матчей 20-го тура УПЛ

Пятница, 13 марта

13:00. "Полтава" - "Карпаты"

18:00. "Динамо" - "Оболонь"

Суббота, 14 марта

13:00. ЛНЗ - "Александрия"

15:30. "Кудривка" - "Верес"

18:00. "Полесье" - "Кривбасс"

Воскресенье, 15 марта

13:00. "Эпицентр" - "Рух"

15:30. "Колос" - "Заря"

18:00. "Шахтер" - "Металлист 1925"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.