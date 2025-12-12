Денисенко вперше про причини розлучення та сварки з Федінчиком: "Андрій мене ображав"

Яким був шлюб Денисенко з Федінчиком після війни

За словами Наталки, вона давно хотіла публічно поговорити про розлучення. Але її колишній-актор був проти та навіть забороняв їй давати інтерв'ю. Втім, пізніше Денисенко заявила, що залишить це право за собою, а тому розкриє свою правду та прокоментує цю тему вперше.

"Я боялася втратити чоловіка, боялася, що він загине на війні. Типу відчувала", - сказала Наталка і заплакала.

За рік до розлучення у Денисенко виявили кісту. Нині вона здорова, але саме після того вона сильно змінила своє життя, змістила фокус на творчість.

"Мільйони жінок мене зрозуміють, у кого чоловіки були або є військовими, що таке дружина військового. Це ти сама заробляєш гроші, купуєш продукти, возиш дитину, всі побутові проблеми - ти стаєш мужиком, і для свого мужика", - сказала акторка.

"Коли мені Андрій казав: "Наталка, треба допомога", то я одразу вмикалася і в ці навіть справи, благодійні. Я не думала, щоб сказати: "Андрію, мені потрібні гроші". Коли він мені присилав гроші, я казала: "Боже, дякую". Тому що я розуміла, що я взагалі не можу нічого просити, я маю бути вдячна, що він десь у мене є живий, цей віртуальний, грубо кажучи, чоловік", - додала вона.

Денисенко та Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Їй було важко вести побут без чоловіка. І, зазначила Наталка, вона зробила велику помилку.

"Я зраджувала себе. Я себе ставила кудись задній план. Бо чоловік-військовий, ось, це наші герої і ти не маєш права нічого сказати. Тобто коли Андрій там, я казала лише про складнощі у вихованні... А щоб свої штуки, я намагалася, але це виглядало як: "Я хочу, щоб ти був біля мене", - пригадала Денисенко.

"Я собі вбила в голову, що не маю права сказати про свої почуття. Не маю права сказати, що мені щось не додається", - додала вона.

Окрім цього, акторка розповіла, що у неї була "жорстка заборона" - вона не мала виходити в соцмережі зі скаргами на те, що сумує за чоловіком. Зі слів Наталки, її колишній це пояснював тим, що не всі військові могли бачитися з коханими так часто, як він.

"Андрій завжди казав мені одну річ, це мій гарний урок був. Коли ми сварилися, він казав: "Всі сваряться, у всіх негаразди, це просто ти живеш в іншому світі рожевих окулярів, все не так, як ти думаєш, бо складнощі це зріст", - пригадала вона.

Денисенко розкрила причини розлучення (скріншот)

"Андрій мене ображав"

Акторка зізналася, що між нею та колишнім були сварки.

"Андрій мене дуже ображав, дуже сильно ображав. Були моменти, коли він мене ображав, але це такі нюанси певні і його характеру, і я розумію, чому він це робив, з його причин. Бо він далеко... І він просив пробачення. Більше, звичайно, він ображав мене після того, як подала на розлучення", - сказала Денисенко.

"Хочу наголосити, що це в минулому. Останні місяці ми дуже гарно спілкуємося, дуже спокійно", - додала вона.

За словами Наталки, Андрій ображав її через ревнощі. Він читав коментарі в соцмережах, що у неї можуть бути стосунки з іншими чоловіками. І він цьому вірив.

"Можливо, якщо Андрій піде на інтерв'ю, він зможе розповісти про свої почуття. Від щирого серця, я не ображаюсь на нього. Певною мірою розумію його почуття. Але зі мною так не можна", - наголосила зірка.

Денисенко і Федінчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Спочатку вони проговорювали ці проблеми, намагалися вирішити негаразди. Але в той момент, додала акторка, вона "забивала" на себе, хоча й дуже хотіла зберегти родину. Потім вона вже не дала Федінчику шанс все змінити.

Рішення про розлучення вона ухвалила після того, як Андрій переніс операцію та повернувся додому. На фронті загострилася стара травма актора, тому він потребував допомоги лікарів. Він став погано ходити, Наталка знайшла лікаря, який йому допоміг. Під час реабілітації вони не говорили про стосунки, але пізніше Федінчик почав відчувати, що щось не так.

"У нас не збігалися погляди на життя, на виховання, війна дуже змінює людей. Андрій став жорсткішим. І мені було певними моментами страшно. Більше агресії все ж-таки. Можна зрозуміти, в яких умовах вони працюють", - пояснила Денисенко.

Актор, як зазначила Наталка, не одразу міг "перемикатися" на звичайне життя після фронту. Йому було важко, спрацьовували тригери. Він звертався до психолога, але не говорив про свої проблеми з Денисенко. При чому він "виводив" її на розмову про розлучення.

Коли ж вона наважилася про це сказати, то Андрій одразу почав питати, чи є неї хтось інший.

"Він постійно казав: "Ні, у тебе хтось є"... Але це його історія, у мене є своя правда... Я не зраджувала, ніколи. Андрій був для мене божеством", - наголосила акторка.