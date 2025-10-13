Денисенко "просто в лоб" спитали про роман з Савранським: що вона відповіла (відео)

Що сказала Наталка

Коли зірка почула питання про ймовірний роман, вона відмовилася говорити на цю тему. Також Денисенко не захотіла говорити і про Савранського.

При цьому вона зізналася, що навіть не очікувала на те, що на неї "поллється стільки бруду"

"Те, що люблять у нас люди розводити ср*чі на рівному місці, це, звичайно, вибиває. Дуже вибиває. Мені здається, вже те, що витримала я таку хвилю хейту навіть від найближчих людей - я можу витримати абсолютно все", - сказала Наталка.

На думку акторку, багато хто може думати, що їй все легко дається. І тому навколо її персони стільки чуток.

"Просто я розумію, що люди, коли дивляться на мене, вони думають: "Їй все далось легко, вона красива, вона успішна, вона гарна, вона багата". Не розуміють, якою ціною це далося мені", - додала вона.

Чому виникли чутки про роман Денисенко з Савранським

У вересні колишній чоловік акторки залишав гнівні коментарі під її фото, натякаючи, що саме Савранський з’явився в її житті ще під час шлюбу. Згодом заяви Федінчика були видалені, але скриншоти "розлетілися" мережею.

""Оооо!!! Юрка подарував!!! Коли я був не поряд... Вам все вернеться... Юрка Савранський... Він до речі під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко... Горіть у пеклі", - йшлося у коментарях.

Пізніше Денисенко зазначила, що не має наміру публічно сваритися з колишнім і вдячна за прожиті роки. А коментувати його слова вона не стала.

Пізніше акторка вперше публічно згадала Савранського, пояснивши, що він "друг і модель у рекламній кампанії бренду". Також вона наголосила, що говоритиме про особисте життя та нові стосунки лише тоді, коли "на руці буде діамант".

А нещодавно ж у мережі з'явилися фото, на яких Денисенко сидить у Савранського на колінах.