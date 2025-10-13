Денисенко "прямо в лоб" спросили о романе с Савранским: что она ответила (видео)

Что сказала Наталка

Когда звезда услышала вопрос о вероятном романе, она отказалась говорить на эту тему. Также Денисенко не захотела говорить и о Савранском.

При этом она призналась, что даже не ожидала того, что на нее "польется столько грязи"

"То, что любят у нас люди разводить ср*чи на ровном месте, это, конечно, выбивает. Очень выбивает. Мне кажется, уже то, что выдержала я такую волну хейта даже от самых близких людей - я могу выдержать абсолютно все", - сказала Наталка.

По мнению актрису, многие могут думать, что ей все легко дается. И поэтому вокруг ее персоны столько слухов.

"Просто я понимаю, что люди, когда смотрят на меня, они думают: "Ей все далось легко, она красивая, она успешная, она красивая, она богатая". Не понимают, какой ценой это далось мне", - добавила она.

Почему возникли слухи о романе Денисенко с Савранским

В сентябре бывший муж актрисы оставлял гневные комментарии под ее фото, намекая, что именно Савранский появился в ее жизни еще во время брака. Впоследствии заявления Фединчика были удалены, но скриншоты "разлетелись" в сети.

""Ооооо!!! Юрка подарил!!! Когда я был не рядом... Вам все вернется... Юрка Савранский... Он кстати под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко... Горите в аду", - говорилось в комментариях.

Позже Денисенко отметила, что не намерена публично ссориться с бывшим и благодарна за прожитые годы. А комментировать его слова она не стала.

Позже актриса впервые публично вспомнила Савранского, объяснив, что он "друг и модель в рекламной кампании бренда". Также она отметила, что будет говорить о личной жизни и новых отношениях только тогда, когда "на руке будет бриллиант".

А недавно же в сети появились фото, на которых Денисенко сидит у Савранского на коленях.