Дебютний гол Зубкова, пенальті від Сікана: українці запалюють у Туреччині

Тріумф "Трабзонспора": Український слід у чотирьох голах

Команда із Трабзона, яка бореться за лідерство у чемпіонаті, продемонструвала високу результативність.

До стартового складу "Трабзонспора" на гру проти "Кайсеріспора" увійшли двоє українців - вінгер Олександр Зубков та захисник Арсеній Батагов.

Форвард Данило Сікан розпочав матч на лаві запасних, але вийшов на поле наприкінці поєдинку.

Два з чотирьох забитих м'ячів "Трабзонспор" провів за безпосередньої участі наших легіонерів.

Гол Зубкова: Перший у поточному сезоні

На 56-й хвилині Олександр Зубков записав на свій рахунок третій гол "Трабзонспора". Вінгер вдало відгукнувся на передачу, вийшов віч-на-віч із голкіпером "Кайсеріспора" і холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Цей влучний удар став для Зубкова першим голом у поточному сезоні турецької Суперліги. До цього на його рахунку вже було три результативні асисти. Відразу після успішного взяття воріт українського футболіста замінили.

Сікан заробив пенальті для розгрому

Четвертий, фінальний, гол "Трабзонспор" забив у компенсований час, і знову не обійшлося без українця. Данило Сікан, який вийшов на заміну, отримав пас на хід, випередив голкіпера "Кайсеріспора" Білала Баязита, чим спровокував порушення правил у штрафному майданчику.

Арбітр призначив пенальті, яке впевнено реалізував партнер Сікана - форвард Пол Онуачу, зафіксувавши остаточний рахунок - 4:0.

Статистика матчу та турнірне становище

Завдяки цій розгромній перемозі "Трабзонспор" набрав 17 балів і тимчасово піднявся на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Варто зазначити, що захисник Арсеній Батагов провів на полі увесь матч і відзначився двома перехопленнями.

Данило Сікан, нагадаємо, лише нещодавно відзначився дебютним голом у сезоні 2025/26, допомігши "Трабзонспору" перемогти "Карагюмрюк" у попередньому турі.

Наступний поєдинок "Трабзонспор" проведе після міжнародної перерви - 18 жовтня проти "Різеспора".