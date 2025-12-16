Дембеле, Енріке та інші: усі тріумфатори The Best FIFA Football Awards 2025

У катарській Досі відбулася церемонія The Best FIFA Awards, на якій нагороджували найкращих гравців і тренерів 2025 року за версією Міжнародної федерації футболу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
Найкращий футболіст – Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
Переможцем у номінації "Найкращий футболіст" став французький форвард ПСЖ Усман Дембеле. Він обійшов у голосуванні двох інших претендентів – Кіліана Мбаппе і Ламіна Ямаля.
Нагадаємо, що в минулому сезоні ПСЖ виграв требл: Лігу 1, Кубок Франції та Лігу чемпіонів, а сам Дембеле отримав "Золотий м'яч".
Найкраща футболістка – Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")
Найкращою футболісткою року визнали іспанку Айтану Бонматі з "Барселони". Це ії третій титул. Вона стала рекордсменкою серед жінок, а також наздогнала Ліонеля Мессі, який тричі перемагав у чоловічому рейтингу.
Тренер року – Луїс Енріке (Іспанія, ПСЖ)
Іспанський фахівець обійшов у голосуванні німецького тренера "Барселони" Ганса-Дітера Фліка та нідерландця Арне Слота з "Ліверпуля".
Тренерка року – Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії)
Воротар року – Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Манчестер Сіті")
Воротарка року – Ханна Хемптон (Англія, "Челсі")
Премія Пушкаша – Сантьяго Монтіель (Аргентина, "Індепендьєнте")
Найкрасивішим у змаганнях чоловіків визнано його гол бісіклетою у ворота "Індепендьєнте Рівадавія".
Премія Марти – Лізбет Овальє (Мексика, "Орландо Прайд")
Найкращим у жінок став гол п'ятою, забитий Овальє ще за мексиканський "Тігрес" – у ворота "Гвадалахари".
Символічна збірна року (чоловіки)
Доннарумма ("Манчестер Сіті") – Хакімі, Пачо, Мендеш (усі – ПСЖ), ван Дейк ("Ліверпуль") – Беллінгем ("Реал"), Вітінья (ПСЖ), Педрі ("Барселона"), Палмер ("Челсі") – Ямаль ("Барселона"), Дембеле (ПСЖ)
Символічна збірна року (жінки)
Хемптон ("Челсі") – Бронз, Вільямсон (обидві – "Челсі"), Паредес, Баттле (обидві – "Барселона") – Бонматі, Гуіхарро, Піна (усі – "Барселона") – Руссо, Кальдентей (обидві – "Арсенал"), Путельяс ("Барселона")
