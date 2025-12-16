Дебеле, Энрике и другие: все триумфаторы The Best FIFA Football Awards 2025

Лучший футболист - Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Победителем в номинации "Лучший футболист" стал французский форвард ПСЖ Усман Дембеле. Он обошел в голосовании двух других претендентов -- Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ выиграл требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов, а сам Дембеле получил "Золотой мяч".

Лучшая футболистка - Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")

Лучшей футболисткой года признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны". Это ее третий титул. Она стала рекордсменкой среди женщин, а также догнала Лионеля Месси, который трижды побеждал в мужском рейтинге.

Тренер года - Луис Энрике (Испания, ПСЖ)

Испанский специалист обошел в голосовании немецкого тренера "Барселоны" Ганса-Дитера Флика и нидерландца Арне Слота из "Ливерпуля".

Тренер года - Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Вратарь года - Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Манчестер Сити")

Вратарь года - Ханна Хэмптон (Англия, "Челси")

Премия Пушкаша - Сантьяго Монтиэль (Аргентина, "Индепендьенте")

Самым красивым в соревнованиях мужчин признан его гол бисиклетой в ворота "Индепендьенте Ривадавия".

Премия Марты - Лизбет Овалье (Мексика, "Орландо Прайд")

Лучшим у женщин стал гол пяткой, забитый Овалье еще за мексиканский "Тигрес" - в ворота "Гвадалахары".

Символическая сборная года (мужчины)

Символическая сборная года (женщины)