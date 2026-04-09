Де зараз Софія Ротару: сестра зірки розкрила правду про її життя

Молодша сестра легендарної співачки Софії Ротару Ауріка розповіла, де живе зірка під час повномасштабної війни в Україні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її коментар " ТСН Гламур ".

Де зараз Софія Ротару

Після початку повномасштабного вторгнення 78-річна Ротару майже не з’являється на публіці та не дає інтерв’ю. Через це періодично виникають чутки, що зірка проживає за кордоном.

Але її сестра спростувала це, зазначивши, що Софія Михайлівна живе у своєму будинку у Київській області.

"Вона у Києві, в Конча-Заспі, у своєму будинку. Займається тим же, чим і я: сад, город", - зазначила Ауріка.

На запитання журналістки, чи повернеться Софія Ротару на велику сцену, Ауріка відповіла неоднозначно.

"Я не знаю. Я думаю, що під час війни вона не повернеться, а як закінчиться війна, тоді побачимо", - сказала співачка.

Що Ротару говорила під час повномасштабної війни

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Софія Ротару зазначала в соцмережах, що залишається в Києві та не збирається виїжджати з країни. Вона відкрито говорила про ракетні удари по українських містах і зізнавалася, що молиться за Україну та її захисників.

У березні 2022 року її онук Анатолій Євдокименко опинився в центрі скандалу після того, як його затримали через спробу нелегально виїхати з України.

Тоді Анатолій Євдокименко разом із батьком Русланом, сином артистки, намагався перетнути українсько-молдавський кордон через Дністер, використовуючи надувний човен.

Пізніше Анатолію все ж вдалося виїхати з України, і, за інформацією з мережі, у цьому йому могла допомогти родина.

Згодом артистка майже зникла з публічного простору. Вона тривалий час не публікувала нових дописів у соцмережах, що спричинило хвилю чуток і спекуляцій, зокрема з боку російських пропагандистських джерел.

Наразі Ротару веде закритий спосіб життя: майже не дає інтерв’ю і рідко з’являється на публіці. У соцмережах вона інколи реагує на масовані обстріли, вітає українців зі святами та ділиться особистими публікаціями - зокрема архівними фото з чоловіком і світлинами з місця його поховання.

Влітку 2025 року співачка вперше за роки війни опублікувала нові фото з Києва.

Софія Ротару у 2025 році в Києві (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)