ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Где сейчас София Ротару: сестра звезды раскрыла правду о ее жизни

11:51 09.04.2026 Чт
3 мин
Долгое время певица не появлялась на публике - и это породило множество слухов
aimg Катерина Собкова
Где сейчас София Ротару: сестра звезды раскрыла правду о ее жизни София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Младшая сестра легендарной певицы Софии Ротару Аурика рассказала, где живет звезда во время полномасштабной войны в Украине.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий "ТСН Гламур".

Где сейчас София Ротару

После начала полномасштабного вторжения 78-летняя Ротару почти не появляется на публике и не дает интервью. Из-за этого периодически возникают слухи, что звезда проживает за границей.

Но ее сестра опровергла это, отметив, что София Михайловна живет в своем доме в Киевской области.

"Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я: сад, огород", - отметила Аурика.

На вопрос журналистки, вернется ли София Ротару на большую сцену, Аурика ответила неоднозначно.

"Я не знаю. Я думаю, что во время войны она не вернется, а как закончится война, тогда увидим", - сказала певица.

Что Ротару говорила во время полномасштабной войны

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину София Ротару отмечала в соцсетях, что остается в Киеве и не собирается выезжать из страны. Она открыто говорила о ракетных ударах по украинским городам и признавалась, что молится за Украину и ее защитников.

В марте 2022 года ее внук Анатолий Евдокименко оказался в центре скандала после того, как его задержали за попытку нелегально выехать из Украины.

Тогда Анатолий Евдокименко вместе с отцом Русланом, сыном артистки, пытался пересечь украинско-молдавскую границу через Днестр, используя надувную лодку.

Позже Анатолию все же удалось выехать из Украины, и, по информации из сети, в этом ему могла помочь семья.

Впоследствии артистка почти исчезла из публичного пространства. Она долгое время не публиковала новых сообщений в соцсетях, что вызвало волну слухов и спекуляций, в частности со стороны российских пропагандистских источников.

Сейчас Ротару ведет закрытый образ жизни: почти не дает интервью и редко появляется на публике. В соцсетях она иногда реагирует на массированные обстрелы, поздравляет украинцев с праздниками и делится личными публикациями - в частности архивными фото с мужем и фотографиями с места его захоронения.

Летом 2025 года певица впервые за годы войны опубликовала новые фото из Киева.

Где сейчас София Ротару: сестра звезды раскрыла правду о ее жизниСофия Ротару в 2025 году в Киеве (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
