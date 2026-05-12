Де зараз Кирило Ганін, якого мобілізували: Свищ із "ЖАБАГАДЮКИ" розповів про колегу
Наприкінці минулого року зірка “Ліги сміху” Кирило Ганін офіційно підтвердив, що долучився до лав ЗСУ. Після цього артист майже зник із публічного простору, тож шанувальники почали цікавитися, де він зараз і чи підтримує зв’язок із колегами.
РБК-Україна Life поспілкувалося з коміком і резидентом проєкту "ЖАБАГАДЮКА" Олегом Свищем, який працював із Ганіним, і розповів, що йому відомо про актора.
За словами коміка, зараз вони з Кирилом не підтримують тісний зв’язок. Водночас між ними завжди були нормальні та теплі стосунки.
"Насправді ні, я з Кирилом зараз зв’язок не підтримую. Ми й до того, як він пішов до війська, не спілкувалися щодня чи як близькі товариші. Але коли бачилися на зйомках, завжди дуже тепло одне до одного ставилися", - розповів Олег.
Він також додав, що, наскільки йому відомо, Ганін продовжує службу.
Водночас іноді артист усе ж може долучатися до творчих подій, якщо має таку можливість.
Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)
"Наскільки я знаю, у нього все в порядку, він служить. Іноді навіть долучається до якихось виступів із ВКВ. Здається, кудись їздив чи з тріо, чи на якесь шоу. Ігор Ласточкін, Діма Сідоров теж періодично залітають у такі проєкти, коли мають час і коли командир може відпустити", - пояснив він.
За словами колеги, військова служба суттєво обмежує публічну активність артистів, тому їхня відсутність у медійному просторі є цілком зрозумілою.
"Тобто вони не зникають повністю з публічного простору. Але ми всі розуміємо: військо є військо, тому, на жаль, часто це зробити не вдається", - додав гуморист.
Що відомо про мобілізацію Кирила Ганіна
Ще на початку року у ЗМІ почали ширитися чутки про мобілізацію Кирила Ганіна.
Сам актор тоді не підтверджував і не спростовував цю інформацію, однак згодом опублікував серію іронічних відео, створених за допомогою штучного інтелекту, де висміяв себе в образі "ухилянта".
Пізніше Ганін офіційно заявив, що дійсно став військовослужбовцем.
На тлі чуток про нібито "бронювання" і звинувачень у брехні артист у військовій формі звернувся до критиків та відповів їм у властивій собі іронічній манері.
Подробиці служби Кирило поки не розкриває, однак раніше обіцяв згодом розповісти більше під час власних онлайн-трансляцій.