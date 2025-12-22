Рейтинг найдорожчих клубів: хто домінує в світовому спорті прямо зараз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання .

Новий історичний максимум

Сукупна вартість 50-ти найдорожчих спортивних команд планети досягла 353 млрд доларів, що стало новим історичним максимумом.

У середньому кожен клуб із рейтингу оцінюється у 7,1 млрд доларів – це на 22% більше, ніж торік, і більш ніж удвічі перевищує показники чотирирічної давнини.

"Ковбої" утримують лідерство

Найдорожчою спортивною франшизою світу знову стали "Даллас Ковбойз". Клуб НФЛ (американський футбол) посідає перше місце у рейтингу дев'ятий рік поспіль, а його вартість сягнула 13 млрд доларів (+29% за рік).

Минулого сезону "ковбої" заробили понад 1,2 млрд доларів, випередивши всі інші команди світу.

Клуб "десяти мільярдів"

Після того як "Ковбойз" першими подолали позначку в 10 млрд доларів, до елітного клубу долучилися ще кілька грандів:

"Голден Стейт Ворріорз" (баскетбол) – 11 млрд

"Лос-Анджелес Ремз" (американський футбол) – 10,5 млрд

"Нью-Йорк Джаєнтс" (американський футбол) – 10,1 млрд

"Лос-Анджелеса Лейкерс" (баскетбол) – 10 млрд

Поруч із цією межею вже перебуває ще один представник НБА – "Нью-Йорк Нікс" (9,75 млрд).

Вибух від телетрансляцій

Стрімке подорожчання спортивних клубів експерти пов'язують передусім із вибуховим ростом доходів від телетрансляцій.

Зокрема, НБА уклала 11-річні контракти на 76 млрд доларів, а НФЛ забезпечила собі щонайменше 125,5 млрд доходів від медіаправ до 2033 року.

Завдяки цьому середні доходи клубів НБА та НФЛ за десятиліття зросли на 141% і 91% відповідно.

Мадридський "Реал" лідирував десять років тому, а зараз лише замикає топ-20 (фото: x.com/realmadriden)

НФЛ – беззаперечний домінатор

Американський футбол упевнено лідирує в рейтингу: 30 із 32-ти клубів НФЛ увійшли до топ-50.

Для порівняння, у рейтингу лише чотири футбольні клуби Європи, серед яких мадридський "Реал" (6,75 млрд – 20-те місце), "Манчестер Юнайтед" (6,6 млрд – 24-те), "Барселона" (5,65 млрд – 42-ге) та "Ліверпуль" (5,4 млрд – 48-ме). Ще десять років тому саме мадридці очолювали світовий рейтинг.

Команди Формули-1 повернулися до рейтингу (фото: Getty Images)

Формула-1 і НБА повертають позиції

Після паузи до списку повернулася Формула-1 – команди "Феррарі" та "Мерседес" тепер оцінюються щонайменше у 6 млрд доларів.

Водночас НБА має 12 представників у топ-50 – найбільше після НФЛ.

Найдорожчі клуби світу, топ-20 (в дужках – позиція в минулому році):

(1). "Даллас Ковбойз" (американський футбол) – 13 млрд доларів (2). "Голден Стейт Ворріорз" (баскетбол) – 11 млрд (3). "Лос-Анджелес Ремз" (американський футбол) – 10,5 млрд (7). "Нью-Йорк Джаєнтс" (американський футбол) – 10,1 млрд (8). "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) – 10 млрд (5). "Нью-Йорк Нікс" (баскетбол) – 9,75 млрд (6). "Нью-Інгленд Петріотс" (американський футбол) – 9 млрд (10). "Сан-Франциско Форті-Найнерс" (американський футбол) – 8,6 млрд (12). "Філадельфія Іглз" (американський футбол) – 8,3 млрд (15). "Чикаго Берз" (американський футбол) – 8,2 млрд (4). "Нью-Йорк Янкіз" (бейсбол) – 8,2 млрд (9). "Нью-Йорк Джетс" (американський футбол) – 8,1 млрд (11). "Лас-Вегас Рейдерс" (американський футбол) – 7,7 млрд (16). "Вашингтон Коммандерс" (американський футбол) – 7,6 млрд (22). "Лос-Анджелес Кліпперс" (баскетбол) – 7,5 млрд (17). "Маямі Долфінс" (американський футбол) – 7,5 млрд (18). "Х'юстон Тексанс" (американський футбол) – 7,4 млрд (22). "Денвер Бронкос" (американський футбол) – 6,8 млрд (24). "Лос-Анджелес Доджерс" (бейсбол) – 6,8 млрд (12). "Реал" Мадрид (футбол) – 6,75 млрд

Символ нової епохи спорту

Підсумовуючи рейтинг 2025 року, експерти зазначають: з нинішніми темпами зростання фінансові оцінки спортивних клубів навіть десятирічної давнини виглядають застарілими.

Професійний спорт дедалі чіткіше закріплює статус однієї з найдинамічніших і найприбутковіших галузей світової економіки.