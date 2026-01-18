Где Усик? Обнародовали список самых оплачиваемых спортсменов 2025 года
Американское издание Sportico, которое специализируется на бизнесе в сфере спорта, обнародовало список атлетов, которые заработали больше всех по итогам 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Более 6 миллиардов - на всех
В список вошли представители восьми видов спорта из 28 стран, а их совокупный доход составил 6,05 млрд долларов.
Из этой суммы:
4,63 млрд - зарплаты и призовые
1,42 млрд - доходы вне соревнований (реклама, спонсорство, медиапроекты и т.д.)
Роналду - снова первый
Лидером рейтинга, как и в 2024-м, стал португальский футболист Криштиану Роналду. По подсчетам издания, он заработал за прошлый год 260 млн долларов, из которых 200 млн - это доходы по контракту с учетом бонусов и призовых, а еще 60 млн - доходы вне футбольного поля.
Вслед за Роналду в рейтинге расположились боксер Сауль Альварес с доходом 137 млн долларов, футболист "Интер Майами" Лионель Месси (130 млн), бейсболист "Нью-Йорк Мэтс" Хуан Сото (129,2 млн) и баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (128,7 млн).
Интересно, что несмотря на рост доходов в женском спорте, ни одна спортсменка не попала в топ-100 рейтинга. Самой высокооплачиваемой женщиной в 2025 году стала американская теннисистка Коко Гофф, которая заработала 31 млн долларов, однако этого не хватило для вхождения в список.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года:
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 260 млн долларов
- Сауль Альварес (Мексика, бокс) - 137 млн долларов
- Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 130 млн долларов
- Хуан Сото (Доминиканская республика, бейсбол) - 129,2 млн
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 128,7 млн
- Карим Бензема (Франция, футбол) - 115 млн
- Стефен Карри (США, баскетбол) - 105,4 млн
- Сехей Отани (Япония, бейсбол) - 102,5 млн
- Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 100,8 млн
- Джон Рам (Испания, гольф) - 100,7 млн
Где Усик?
В прошлогоднем рейтинге украинский боксер оказался на седьмом месте. В 2024-м Усик за два победных поединка против британца Тайсона Фьюри заработал 120 миллионов долларов. Еще 2 миллиона он получил от спонсорских контрактов.
Однако в этом году самый богатый спортсмен Украины не попал в первую сотню. В 2025 году Усик провел только один бой - против Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона. И хотя он получил за него рекордный гонорар, сумма после выплат всех налогов и обязательств оказалась не такой значительной - в глобальном масштабе.
