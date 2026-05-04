"Дай Боже всім жінкам". Лілія Сандулеса висловилася про стосунки з п’ятим чоловіком

Для прихильників виконавиці стало несподіванкою, коли у лютому вона зізналася, що вже три роки перебуває у шлюбі.

Після цього Сандулеса майже не розкривала подробиць про свого обранця.

Втім, нещодавно співачка трохи більше розповіла про особисте.

Вона не стала показувати чоловіка чи називати його ім’я, однак запевнила, що почувається дуже щасливою поруч із ним.

За словами артистки, таких стосунків вона бажає кожній жінці.

Побутові деталі Сандулеса теж залишила приватними, але зізналася, що вони з коханим готують одне одному сніданки.

"Хочу сказати, що я просто щаслива. Дай Боже, щоб всі жінки були такі щасливі, як я", - зазначила виконавиця.

Лілія Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)

Варто зазначити, що Лілія Сандулеса раніше була одружена зі співаком Іво Бобулом. Артистка вже розповідала, що їй довелося пережити у цьому шлюбі.

В інтерв’ю Ростиславу Калцинському співачка зізналася, що була вагітна від Бобула, однак, за її словами, він не хотів цієї дитини.

"Я була вагітна. Це було в кінці 94-го року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через пару місяців я кажу: "Я вагітна, Іво, що будемо робити?" Каже: "Ну ми тільки приїхали, Ліля. Ну не треба". Що я мала робити? Це мій гріх. Ось і все. Він не хотів", - ділилася артистка.

Також Сандулеса зазначала, що Іво Бобул тоді був зосереджений насамперед на своїй музичній кар’єрі.

Лілія Сандулеса з Іво Бобулом (фото: t.me/muzvar_ua)