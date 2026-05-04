"Дай Бог всем женщинам". Лилия Сандулеса высказалась об отношениях с пятым мужем

Для поклонников исполнительницы стало неожиданностью, когда в феврале она призналась, что уже три года находится в браке.

После этого Сандулеса почти не раскрывала подробностей о своем избраннике.

Впрочем, недавно певица немного больше рассказала о личном.

Она не стала показывать мужа или называть его имя, однако заверила, что чувствует себя очень счастливой рядом с ним.

По словам артистки, таких отношений она желает каждой женщине.

Бытовые детали Сандулеса тоже оставила частными, но призналась, что они с любимым готовят друг другу завтраки.

"Хочу сказать, что я просто счастлива. Дай Бог, чтобы все женщины были такие счастливые, как я", - отметила исполнительница.

Лилия Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)

Стоит отметить, что Лилия Сандулеса ранее была замужем за певцом Иво Бобулом. Артистка уже рассказывала, что ей пришлось пережить в этом браке.

В интервью Ростиславу Калцинскому певица призналась, что была беременна от Бобула, однако, по ее словам, он не хотел этого ребенка.

"Я была беременна. Это было в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю: "Я беременна, Иво, что будем делать?" Он говорит: "Ну мы только приехали, Лиля. Не надо". Что я должна была делать? Это мой грех. Вот и все. Он не хотел", - делилась артистка.

Также Сандулеса отмечала, что Иво Бобул тогда был сосредоточен прежде всего на своей музыкальной карьере.

Лилия Сандулеса с Иво Бобулом (фото: t.me/muzvar_ua)