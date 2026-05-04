ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Дай Боже всім жінкам". Лілія Сандулеса висловилася про стосунки з п’ятим чоловіком

19:08 04.05.2026 Пн
2 хв
Співачка зізналася, чи щаслива зараз
aimg Іванна Пашкевич
"Дай Боже всім жінкам". Лілія Сандулеса висловилася про стосунки з п’ятим чоловіком Лілія Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Народна артистка України Лілія Сандулеса вперше детальніше заговорила про стосунки зі своїм п’ятим чоловіком. Шлюб із ним співачка тривалий час не афішувала.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки для BLIK.ua.

Більше цікавого: Лілія Сандулеса звинуватила Іво Бобула в образливих заявах про їхній шлюб: "Мені огидно"

Для прихильників виконавиці стало несподіванкою, коли у лютому вона зізналася, що вже три роки перебуває у шлюбі.

Після цього Сандулеса майже не розкривала подробиць про свого обранця.

Втім, нещодавно співачка трохи більше розповіла про особисте.

Вона не стала показувати чоловіка чи називати його ім’я, однак запевнила, що почувається дуже щасливою поруч із ним.

За словами артистки, таких стосунків вона бажає кожній жінці.

Побутові деталі Сандулеса теж залишила приватними, але зізналася, що вони з коханим готують одне одному сніданки.

"Хочу сказати, що я просто щаслива. Дай Боже, щоб всі жінки були такі щасливі, як я", - зазначила виконавиця.

&quot;Дай Боже всім жінкам&quot;. Лілія Сандулеса висловилася про стосунки з п’ятим чоловікомЛілія Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)

Варто зазначити, що Лілія Сандулеса раніше була одружена зі співаком Іво Бобулом. Артистка вже розповідала, що їй довелося пережити у цьому шлюбі.

В інтерв’ю Ростиславу Калцинському співачка зізналася, що була вагітна від Бобула, однак, за її словами, він не хотів цієї дитини.

"Я була вагітна. Це було в кінці 94-го року. Ми в грудні приїхали з Америки, і десь через пару місяців я кажу: "Я вагітна, Іво, що будемо робити?" Каже: "Ну ми тільки приїхали, Ліля. Ну не треба". Що я мала робити? Це мій гріх. Ось і все. Він не хотів", - ділилася артистка.

Також Сандулеса зазначала, що Іво Бобул тоді був зосереджений насамперед на своїй музичній кар’єрі.

&quot;Дай Боже всім жінкам&quot;. Лілія Сандулеса висловилася про стосунки з п’ятим чоловікомЛілія Сандулеса з Іво Бобулом (фото: t.me/muzvar_ua)

Ще більше цікавого:

Що Іво Бобу думає про російськомовні хіти Сердючки

Гордон, Бобул та Мозговий у 90-х.Якими були

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іво Бобул Зірки шоу-бізнесу Стосунки
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори