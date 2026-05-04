ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Дай Бог всем женщинам". Лилия Сандулеса высказалась об отношениях с пятым мужем

19:08 04.05.2026 Пн
2 мин
Певица призналась, счастлива ли сейчас
aimg Иванна Пашкевич
"Дай Бог всем женщинам". Лилия Сандулеса высказалась об отношениях с пятым мужем Лилия Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Народная артистка Украины Лилия Сандулеса впервые подробнее заговорила об отношениях со своим пятым мужем. Брак с ним певица долгое время не афишировала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки для BLIK.ua.

Больше интересного: Лилия Сандулеса обвинила Иво Бобула в оскорбительных заявлениях об их браке: "Мне противно"

Для поклонников исполнительницы стало неожиданностью, когда в феврале она призналась, что уже три года находится в браке.

После этого Сандулеса почти не раскрывала подробностей о своем избраннике.

Впрочем, недавно певица немного больше рассказала о личном.

Она не стала показывать мужа или называть его имя, однако заверила, что чувствует себя очень счастливой рядом с ним.

По словам артистки, таких отношений она желает каждой женщине.

Бытовые детали Сандулеса тоже оставила частными, но призналась, что они с любимым готовят друг другу завтраки.

"Хочу сказать, что я просто счастлива. Дай Бог, чтобы все женщины были такие счастливые, как я", - отметила исполнительница.

&quot;Дай Бог всем женщинам&quot;. Лилия Сандулеса высказалась об отношениях с пятым мужемЛилия Сандулеса (фото: facebook.com/lilia.sandulesa)

Стоит отметить, что Лилия Сандулеса ранее была замужем за певцом Иво Бобулом. Артистка уже рассказывала, что ей пришлось пережить в этом браке.

В интервью Ростиславу Калцинскому певица призналась, что была беременна от Бобула, однако, по ее словам, он не хотел этого ребенка.

"Я была беременна. Это было в конце 94-го года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через пару месяцев я говорю: "Я беременна, Иво, что будем делать?" Он говорит: "Ну мы только приехали, Лиля. Не надо". Что я должна была делать? Это мой грех. Вот и все. Он не хотел", - делилась артистка.

Также Сандулеса отмечала, что Иво Бобул тогда был сосредоточен прежде всего на своей музыкальной карьере.

&quot;Дай Бог всем женщинам&quot;. Лилия Сандулеса высказалась об отношениях с пятым мужемЛилия Сандулеса с Иво Бобулом (фото: t.me/muzvar_ua)

Еще больше интересного:

Что Иво Бобу думает о русскоязычных хитах Сердючки

Гордон, Бобул и Мозговой в 90-х.Какими были

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Іво Бобул Звезды шоу-бизнеса Отношения
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы