"Давай не поспішати". Денисенко здивувала зізнанням про весілля з Савранським

Наталка Денисенко чесно відповіла, чи готова йти під вінець з новим коханим Юрієм Савранським. За словами акторки, чоловік вже мріє про весілля та дитину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки програмі "Ранок у великому місті".
Більше цікавого: Федінчик зізнався, чи ходить на побачення після розлучення
Акторка відповіла, чи не отримувала пропозицію руки та серця на День святого Валентина. Як з'ясувалося, вона не вважає цю дату вдалою для освідчення.
"День Валентина в цьому році був поганою астрологічною для тут для пропозицій. Всі нумерологи і астрологи казали", - зазначила вона.
За словами Денисенко, коханий не приховує серйозних намірів. Він хотів би одружитися та знову стати татом. Втім, сама акторка поки хоче насолодитися періодом романтичних побачень.
"Чи готуюся я до весілля? Знаєте, у мене, напевно, зникло бажання багато разів виходити заміж. Я знаю, що Юра дуже б хотів і весілля, і дитину, але мені так хочеться насолодитися цим зустрічанням. Я навпаки Юрі казала, що давай трошки не поспішати", - поділилася вона.
Водночас зірка дала зрозуміти, що все ще може змінитися.
"Моя астролог каже, що в цьому році дуже багато в мене всіляких транзитів", - додала вона.
Особисте життя акторки опинилося під пильною увагою після її розлучення з Андрієм Федінчиком. Про завершення шлюбу стало відомо у квітні 2025 року.
Вже у вересні її застукали в обіймах з Юрієм, а сам Андрій звинувачував колишню у зраді.
Сама Денисенко утримувалася від публічних конфліктів і зазначала, що вдячна за роки спільного життя. Колишнє подружжя продовжує разом виховувати сина.
Щодо Савранського, то спершу акторка називала його другом і моделлю, який співпрацював з її брендом.
Лише в грудні вони перестали приховувати свої почуття. Відтоді пара активно підтримує одне одного та ділится спільними фото і відео.
Вас також може зацікавити: