"Давай не будем спешить". Денисенко удивила признанием о свадьбе с Савранским

Наталка Денисенко честно ответила, готова ли идти под венец с новым возлюбленным Юрием Савранским. По словам актрисы, мужчина уже мечтает о свадьбе и ребенке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды программе "Ранок у великому місті".

Что сказала Денисенко о свадьбе с Савранским

Актриса ответила, не получала ли предложение руки и сердца на День святого Валентина. Как выяснилось, она не считает эту дату удачной для признания в любви.

"День Валентина в этом году был плохой астрологической для здесь для предложений. Все нумерологи и астрологи говорили", - отметила она.

По словам Денисенко, возлюбленный не скрывает серьезных намерений. Он хотел бы жениться и снова стать папой. Впрочем, сама актриса пока хочет насладиться периодом романтических свиданий.

"Готовлюсь ли я к свадьбе? Знаете, у меня, наверное, исчезло желание много раз выходить замуж. Я знаю, что Юра очень бы хотел и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этим встречанием. Я наоборот Юре говорила, что давай немножко не спешить", - поделилась она.

В то же время звезда дала понять, что все еще может измениться.

"Моя астролог говорит, что в этом году очень много у меня всевозможных транзитов", - добавила она.

История любви Денисенко и Савранского

Личная жизнь актрисы оказалась под пристальным вниманием после ее развода с Андреем Фединчиком. О завершении брака стало известно в апреле 2025 года.

Уже в сентябре ее застукали в объятиях с Юрием, а сам Андрей обвинял бывшую в измене.

Сама Денисенко воздерживалась от публичных конфликтов и отмечала, что благодарна за годы совместной жизни. Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать сына.

Что касается Савранского, то сначала актриса называла его другом и моделью, который сотрудничал с ее брендом.

Только в декабре они перестали скрывать свои чувства. С тех пор пара активно поддерживает друг друга и делится совместными фото и видео.

Денисенко и Савранский (фото: instagram.com/savransky_yuriy)