Даша Астаф'єва поставила крапку в питаннях про весілля: "Мені не до свят"

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва відверто розповіла, чому не поспішає під вінець зі своїм коханим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артистки для проєкту "Терапія Красою".

Чому Астаф'єва не поспішає виходити заміж за коханого

Зірка постійно чує питання про весілля і вважає їх недоречними. За її словами, вона та її обранець і без офіційного шлюбу почуваються щасливими.

На небажання одружуватися зараз впливають декілька факторів - війна в країні та особиста травма.

"Я хочу жити своє життя, вільне. І сама вирішувати, що і коли станеться. Чесно кажучи, зараз війна. Хоч багато людей кажуть, що треба жити, я й сама так вважаю, але є події, які хочеться відкласти на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене всередині дуже велика особиста травма", - зізналася Астаф'єва.

Даша Астаф'єва про ставлення до весілля (фото: instagram.com/da_astafieva)

Артистка додала, що хоче дочекатися миру в нашій країні, а поки будь-які святкування вважає несправжніми.

"Мені не до свят. Усе, що пов’язане з гулянками, весіллями, жартами - воно якесь несправжнє. Для мене шлюб - дуже серйозний крок. До цього треба бути готовим", - підкреслила вона.

Астаф'єва також наголосила, що її коханий поділяє таку позицію.

"Ми однодумці в цій темі. Не укладаємо шлюб, тому що в країні війна. Вважаємо, що це наша особиста справа", - підсумувала співачка.



Що відомо про особисте життя Астаф'євої

У серпні Даші виповнилося 40 років. Вже кілька років вона перебуває у стосунках з чоловіком, якого ретельно оберігає від публічності. Вона не публікує спільні фото з ним у соціальних мережах. Відомо, що чоловік молодший за неї. Він підкорив її тим, що не сприймав як зірку.