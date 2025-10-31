Даша Астаф'єва поставила крапку в питаннях про весілля: "Мені не до свят"
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва відверто розповіла, чому не поспішає під вінець зі своїм коханим.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю артистки для проєкту "Терапія Красою".
Чому Астаф'єва не поспішає виходити заміж за коханого
Зірка постійно чує питання про весілля і вважає їх недоречними. За її словами, вона та її обранець і без офіційного шлюбу почуваються щасливими.
На небажання одружуватися зараз впливають декілька факторів - війна в країні та особиста травма.
"Я хочу жити своє життя, вільне. І сама вирішувати, що і коли станеться. Чесно кажучи, зараз війна. Хоч багато людей кажуть, що треба жити, я й сама так вважаю, але є події, які хочеться відкласти на більш сприятливі часи. Мені особисто зараз важко. В мене всередині дуже велика особиста травма", - зізналася Астаф'єва.
Даша Астаф'єва про ставлення до весілля (фото: instagram.com/da_astafieva)
Артистка додала, що хоче дочекатися миру в нашій країні, а поки будь-які святкування вважає несправжніми.
"Мені не до свят. Усе, що пов’язане з гулянками, весіллями, жартами - воно якесь несправжнє. Для мене шлюб - дуже серйозний крок. До цього треба бути готовим", - підкреслила вона.
Астаф'єва також наголосила, що її коханий поділяє таку позицію.
"Ми однодумці в цій темі. Не укладаємо шлюб, тому що в країні війна. Вважаємо, що це наша особиста справа", - підсумувала співачка.
Що відомо про особисте життя Астаф'євої
У серпні Даші виповнилося 40 років. Вже кілька років вона перебуває у стосунках з чоловіком, якого ретельно оберігає від публічності. Вона не публікує спільні фото з ним у соціальних мережах. Відомо, що чоловік молодший за неї. Він підкорив її тим, що не сприймав як зірку.
