Далі – без наших: Костюк програла другій у світі та останньою з українок залишила турнір у Маямі

Українка Марта Костюк (WTA 28) провела конкурентний поєдинок проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі. Проте здолати чинну чемпіонку Австралії не змогла.

WTA 1000. Маямі. 3-тє коло (1/16 фіналу)

Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3:6, 4:6

Деталі матчу

Другій вітчизняній ракетці давали небагато шансів у зустрічі із зірковою суперницею. Проте варто згадати, що Марта двічі у кар'єрі перемагала казахстанку. Правда, поступалася їй вдвічі більше, а сьогоднішня поразка стала для Костюк п'ятою в очних протистояннях.

У звітній грі Рибакіна стартувала, захопивши лідерство у першому сеті. Одного брейку вистачило їй, щоб зберігати комфортну перевагу: 4:1, 5:2 і, зрештою, 6:3.

У другій партії Костюк спробувала переломити хід гри. Суперниці йшли рівно до сьомого гейму, коли Марта поступилася на своїй подачі. Цей брейк також став вирішальним: його вистачило Рибакіній, щоб довести поєдинок до перемоги.

Далі – без українок

Таким чином вітчизняних тенісисток на супертурнірі у Маямі більше не залишилось. Раніше тут поразок зазнали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Сьогодні – сенсаційно вилетіла Еліна Світоліна. А фінальною крапкою став програш Костюк.