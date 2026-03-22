ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Далі – без наших: Костюк програла другій у світі та останньою з українок залишила турнір у Маямі

23:11 22.03.2026 Нд
2 хв
Марта прогнозовано не змогла скласти конкуренцію Єлені Рибакіній
aimg Андрій Костенко
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Українка Марта Костюк (WTA 28) провела конкурентний поєдинок проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі. Проте здолати чинну чемпіонку Австралії не змогла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 1000. Маямі. 3-тє коло (1/16 фіналу)

Марта Костюк (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3:6, 4:6

Деталі матчу

Другій вітчизняній ракетці давали небагато шансів у зустрічі із зірковою суперницею. Проте варто згадати, що Марта двічі у кар'єрі перемагала казахстанку. Правда, поступалася їй вдвічі більше, а сьогоднішня поразка стала для Костюк п'ятою в очних протистояннях.

У звітній грі Рибакіна стартувала, захопивши лідерство у першому сеті. Одного брейку вистачило їй, щоб зберігати комфортну перевагу: 4:1, 5:2 і, зрештою, 6:3.

У другій партії Костюк спробувала переломити хід гри. Суперниці йшли рівно до сьомого гейму, коли Марта поступилася на своїй подачі. Цей брейк також став вирішальним: його вистачило Рибакіній, щоб довести поєдинок до перемоги.

Далі – без українок

Таким чином вітчизняних тенісисток на супертурнірі у Маямі більше не залишилось. Раніше тут поразок зазнали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Сьогодні – сенсаційно вилетіла Еліна Світоліна. А фінальною крапкою став програш Костюк.

Раніше ми писали, як українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
