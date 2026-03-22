Шок у Маямі: Світоліна зазнала сенсаційного фіаско на американському "тисячнику" (відео)

21:43 22.03.2026 Нд
Схоже, у Еліни з'явилася дуже незручна суперниця
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Перша вітчизняна ракетка та восьма у світі Еліна Світоліна в третьому колі престижного турніру-"тисячнику" в Маямі грала з господаркою кортів – американкою Хейлі Баптіст (WTA 45). Поєдинок завершився сенсаційним успіхом суперниці українки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 1000. Маямі. 3-тє коло (1/16 фіналу)

Еліна Світоліна (Україна) – Хейлі Баптіст (США) – 3:6, 5:7

Як пройшла гра

Світоліна раніше лише одного разу перетиналася з американкою. Минулого року на турнірі у Римі Еліна здолала суперницю, але то була дуже важка перемога в трьох партіях – 6:4, 3:6, 6:4.

Сьогоднішній матч підтвердив, що Баптіст для лідерки українського тенісу – суперниця вкрай незручна.

Перший сет розпочався для Еліни позитивно: вона зуміла взяти подачу суперниці. Проте далі все пішло не за планом. Програвши два розіграші на власних м'ячах, Світоліна віддала американці партію – 3:6.

Надії, що Еліна виправить ситуацію в другому сеті, також не виправдались. Серія помилок, і українка вже "горіла" – 1:4. Світолина намагалася виправити ситуацію. У 10-му геймі на подачі суперниці вона відіграла матчбол і зрівняла рахунок – 5:5. Проте Баптіст це не зупинило: американка спочатку виграла подачу Еліни, а потім – і власну. Завершивши і другий сет на свою користь (7:5), вона пройшла далі.

Таким чином Світоліна перервала серію виходів у 1/8 фінали турнірів WTA. Вона тривала з серпня 2025 року: востаннє Еліна не долала стадію 1/16 фіналу на US Open-2025, коли зазнала поразки від угорки Анни Бондар.

Хто з українок залишився в Маямі

Світоліна стала третьою вітчизняною тенісисткою, що вибула з турніру. Раніше сумна доля спіткала Даяну Ястремську та Юлію Стародубцеву.

Тепер на кортах у США залишилася лише одна українка – Марта Костюк (WTA 28). На неї чекає надскладне випробування – матч проти другої ракетки світу Єлени Рибакіної з Казахстану.

Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
