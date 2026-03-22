Дальше - без наших: Костюк проиграла второй в мире и последней из украинок покинула турнир в Майами

23:11 22.03.2026 Вс
Марта прогнозируемо не смогла составить конкуренцию Елене Рыбакиной
aimg Андрей Костенко
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Украинка Марта Костюк (WTA 28) провела конкурентный поединок против второй ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана на турнире серии WTA 1000 в американском Майами. Однако одолеть действующую чемпионку Австралии не смогла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 1000. Майами. 3-й круг (1/16 финала)

Марта Костюк (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 3:6, 4:6

Детали матча

Второй отечественной ракетке давали немного шансов во встрече со звездной соперницей. Однако стоит вспомнить, что Марта дважды в карьере побеждала казахстанку. Правда, уступала ей вдвое больше, а сегодняшнее поражение стало для Костюк пятым в очных противостояниях.

В отчетной игре Рыбакина стартовала, захватив лидерство в первом сете. Одного брейка хватило ей, чтобы сохранять комфортное преимущество: 4:1, 5:2 и, в конце концов, 6:3.

Во второй партии Костюк попыталась переломить ход игры. Соперницы шли ровно до седьмого гейма, когда Марта уступила на своей подаче. Этот брейк также стал решающим: его хватило Рыбакиной, чтобы довести поединок до победы.

Дальше - без украинок

Таким образом отечественных теннисисток на супертурнире в Майами больше не осталось. Ранее здесь поражения потерпели Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Сегодня - сенсационно вылетела Элина Свитолина. А финальной точкой стал проигрыш Костюк.

Ставка на мировой кризис. Иран отказывается капитулировать в войне с США, - WP
