"Дала собі клятву": зірка "Х-Фактора" Аїда Миколайчук пояснила, чому не повернеться на сцену

Після перемоги у третьому сезоні шоу "Х-Фактор" 2013 року Аїду Миколайчук вважали одним із найяскравіших музичних відкриттів в Україні. Однак сьогодні її життя та кар'єрний шлях кардинально змінилися. Це сталося після переїзду співачки до США 2022 року. Саме там вона почала новий етап життя, вийшла заміж і подалася в кіноіндустрію.
РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю співачки для "Коротко про" розповість, як сьогодні живе експереможниця одного з найпопулярніших колись музичних шоу країни.
Після перемоги у "Х-Факторі" співачка підписала контракт із лейблом "Sony Music", однак співпраця не стала тривалою. Вона зізнається, що не до кінця хотіла працювати з ними, а згодом події в Україні та війна остаточно змінили її професійні плани. Частина записаних треків так і не вийшла, а окремі проєкти довелося відкласти.
Сьогодні виконавиця випускає музику під псевдонімом "AIDA", але сама називає це більше "творчим хобі", ніж повноцінною кар'єрою. Вона також розповіла, що має пропозиції для роботи в США, однак не може їх реалізувати через певні документальні обмеження.
"Проблема в тому, що я і досі без документів і не можу виїжджати за кордон. А цей контракт передбачає виїзд. На жаль, поки що так", - додала Миколайчук.
Головною причиною відходу від великої сцени співачка називає "внутрішнє рішення та втому від індустрії". Вона зізналася, що багато років намагалася закріпитися у шоу-бізнесі, але з часом усвідомила, що цей шлях більше не приносить їй задоволення.
"Мені це не цікаво вже давно. Справа в тому, що коли я шукала свого останнього менеджера, то дала собі клятву, що це останній раз, коли я даю шанс собі стати важливою частиною українського шоу-бізнесу. Якщо нічого не спрацює і не важливо по якій причині, то я здаюся. Я чесно намагалася. Спочатку Майдан і війна, потім ковід, потім повномасштабна війна", - зізналася Аїда.
Аїда зазначає, що ні про що не жалкує і зараз для неї важливіше стабільність, сім’я та нові професійні навички, ніж повернення до концертної діяльності.
Після переїзду до Сполучених Штатів Миколайчук повністю переосмислила свій професійний шлях. Вона залишила активну музичну діяльність у звичному форматі та поступово перейшла в кіноіндустрію.
Зараз артистка працює візажисткою та гримеркою, має відповідну освіту і періодично з'являється у масових сценах. Також вона пробує себе як акторка у невеликих проєктах, що пов’язані з роботою її чоловіка - каскадера та постановника трюків.
За словами співачки, це дозволило їй побачити Голлівуд не як туристу, а зсередини, з усіма його реальними труднощами та можливостями.
"Мій чоловік не тільки каскадер. Він ще постановник трюків та режисер. Він зі своєю командою робить короткі екшн-фільми для акторів для їх портфоліо, що допомагає останнім отримати ролі та показати різні грані їхнього таланту. Так ось в одному з таких проєктів я зіграла дуже коротеньку роль. Але далі буде більше. Наступним етапом буде вже розмовна роль", - підсумувала артистка.