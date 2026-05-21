Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Я тепер на кухні": Василіса Фролова зі сльозами пояснила, заради чого пожертвувала кар'єрою

10:26 21.05.2026 Чт
Телеведуча відверто поділилася, чому кар'єрне рішення стало вимушеним кроком і як воно змінило її життя
Крижанівська Наталя
Василіса Фролова відверто про життя в Дубаї (фото: nstagram.com/vasyafrolova)
Українська телеведуча Василіса Фролова вже кілька років живе за кордоном разом із сім'єю. Зіркова родина виїхала в Дубай за місяць до повномасштабного вторгнення, аргументувавши своє рішення "турботою про безпеку дитини та стабільні умови життя". Однак відмова від кар'єри і улюбленої роботи далася їй вкрай важко.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на нове інтерв'ю зірки для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Нова роль Василіси

Після двох десятиліть успішної кар'єри на українському телебаченні Фролова змінила роль світської ведучої на роль домогосподарки. Сьогодні основною діяльністю знаменитості стало щоденне приготування їжі для родини, хоча раніше, як вона сама наголосила, чоловіки її до плити майже не підпускали.

"На кухні. Я завжди готую своїм хлопцям. Це моя основна робота. Ми навіть жартуємо з Дімою, він каже: "Оце твій світ". Коли по магазинах ідемо, там каструлі і я шось заглядаю на якісь сковорідки, він одразу: "Оооо, це твій світ!", - ділиться Василіса зі сльозами на очах.

&quot;Я тепер на кухні&quot;: Василіса Фролова зі сльозами пояснила, заради чого пожертвувала кар'єроюФролова під час зустрічі з Падалко (скріншот)

Фролова зізнається, що до таких трансформацій у своєму житті вона не була готова і раніше в таких кількостях ніколи не готувала.

"У мене в голові зараз одна програма: що далі, що на вечерю? Ми не ходимо по ресторанах, я завжди готую", - додає ведуча.

"Машина часу"

Водночас на запитання Падалко щодо того, чи сумує Фролова за роботою в Україні, остання щиро зізнається, що це так.

"Звичайно! Це для мене "машина часу". Я дуже радію, шо у вас взагалі є можливість працювати за фахом - це таке щастя!", - каже вона.

Крім того, ведуча підкреслює, що, попри тугу і складнощі, готова до будь-яких викликів долі заради безпеки своєї родини, зокрема сина - Родіона.

Життя і кар'єра до повномасштабної війни

До виїзду за кордон на початку 2022 року Василіса Фролова була однією з найвідоміших телеведучих українського шоу-бізнесу. Свою кар'єру вона починала як модель у Харкові, брала участь у конкурсах краси та працювала з агентствами за кордоном.

Широку популярність Фролова здобула після переїзду до Києва та роботи на музичному телеканалі "М1", де стала однією з головних зірок ефіру. Вона вела популярні програми, прямі ефіри та трансляції Ukrainian Fashion Week, а у 2004 році отримала премію "Телетріумф" як найкраща телеведуча розважальних програм.

Також Фролова працювала у великих телешоу, зокрема була ведучою першого сезону "Фабрика зірок". А 2010 році вона перемогла у шоу "Зірка+Зірка" разом із Іваном Дорном.

Пізніше ведуча почала працювати не лише у розважальному форматі, а й у журналістиці та радіомовленні.

У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати
