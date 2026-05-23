"Дала себе клятву": звезда "Х-Фактора" Аида Миколайчук объяснила, почему не вернется на сцену

Музыкальная карьера и разочарование в индустрии

После победы в "Х-Факторе" певица подписала контракт с лейблом "Sony Music", однако сотрудничество не стало длительным. Она признается, что не до конца хотела работать с ними, а впоследствии события в Украине и война окончательно изменили ее профессиональные планы. Часть записанных треков так и не вышла, а отдельные проекты пришлось отложить.

Сегодня исполнительница выпускает музыку под псевдонимом "AIDA", но сама называет это больше "творческим хобби", чем полноценной карьерой. Она также рассказала, что имеет предложения для работы в США, однако не может их реализовать из-за определенных документальных ограничений.

"Проблема в том, что я до сих пор без документов и не могу выезжать за границу. А этот контракт предусматривает выезд. К сожалению, пока что так", - добавила Миколайчук.

Почему артистка не планирует возвращаться на сцену

Главной причиной ухода от большой сцены певица называет "внутреннее решение и усталость от индустрии". Она призналась, что много лет пыталась закрепиться в шоу-бизнесе, но со временем осознала, что этот путь больше не приносит ей удовольствия.

"Мне это не интересно уже давно. Дело в том, что когда я искала своего последнего менеджера, то дала себе клятву, что это последний раз, когда я даю шанс себе стать важной частью украинского шоу-бизнеса. Если ничего не сработает и не важно по какой причине, то я сдаюсь. Я честно пыталась. Сначала Майдан и война, потом ковид, потом полномасштабная война", - призналась Аида.

Аида отмечает, что ни о чем не жалеет и сейчас для нее важнее стабильность, семья и новые профессиональные навыки, чем возвращение к концертной деятельности.

Переезд в США и новое жизненное направление

После переезда в Соединенные Штаты Миколайчук полностью переосмыслила свой профессиональный путь. Она оставила активную музыкальную деятельность в привычном формате и постепенно перешла в киноиндустрию.

Сейчас артистка работает визажисткой и гримеркой, имеет соответствующее образование и периодически появляется в массовых сценах. Также она пробует себя как актриса в небольших проектах, связанных с работой ее мужа - каскадера и постановщика трюков.

По словам певицы, это позволило ей увидеть Голливуд не как туристу, а изнутри, со всеми его реальными трудностями и возможностями.

"Мой муж не только каскадер. Он еще постановщик трюков и режиссер. Он со своей командой делает короткие экшн-фильмы для актеров для их портфолио, что помогает последним получить роли и показать разные грани их таланта. Так вот в одном из таких проектов я сыграла очень коротенькую роль. Но дальше будет больше. Следующим этапом будет уже разговорная роль", - подытожила артистка.