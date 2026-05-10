На ЧС-2026 буде три церемонії відкриття: ФІФА розсекретила зіркових хедлайнерів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно підтвердила, що замість одного традиційного шоу відкриття Мундіалю, на вболівальників чекають одразу три яскраві церемонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Три країни – три унікальні шоу

Вперше в історії Мундіаль приймають одразу три держави, і ФІФА вирішила підкреслити ідентичність кожної з них. Організатори обіцяють "трилогію" шоу, об'єднану спільною ідеєю, але з різним національним колоритом.

Мексика: магія традицій

Перший акорд пролунає на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Шоу розпочнеться 11 червня за 90 хвилин до матчу Мексика – Південна Африка. Акцент зроблять на стародавній культурі та сучасному фольклорі.

Хедлайнери: Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен, J Balvin, Ліла Даунс, Los Ángeles Azules, Maná та Тайла.

Канада: північне сяйво

Другий день святкувань прийматиме Торонто – 12 червня перед матчем канадців проти Боснії і Герцеговини. Тут ставку зробили на світових зірок із канадським корінням.

Хедлайнери: Аланіс Моріссетт, Майкл Бубле, Алессія Кара та Вільям Прінс.

США: голлівудський розмах

Фінальна частина відкриття відбудеться 13 червня в Лос-Анджелесі. Це буде найбільш попсове та динамічне шоу з топовими артистами американських чартів.

Хедлайнери: Кеті Перрі, Anitta, ЛІСА, Рема, Тайла та Нейвадіус Вілберн (Future).

Коли і де стартує ЧС-2026

Перші матчі у кожній з країн-господарок пройдуть (за київським часом):

Мексика. Четвер, 11 червня (22:00). Мексика – Південна Африка

Канада. П'ятниця, 12 червня (22:00). Канада – Боснія і Герцеговина

США. Субота, 13 червня (04:00). США – Парагвай

Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня. За цей час відбудуться 104 матчі у 16 містах-господарях у трьох країнах. Загалом участь у турнірі візьмуть 48 команд – найбільша кількість за всю історію змагань.