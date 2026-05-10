На ЧС-2026 буде три церемонії відкриття: ФІФА розсекретила зіркових хедлайнерів
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно підтвердила, що замість одного традиційного шоу відкриття Мундіалю, на вболівальників чекають одразу три яскраві церемонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Три країни – три унікальні шоу
Вперше в історії Мундіаль приймають одразу три держави, і ФІФА вирішила підкреслити ідентичність кожної з них. Організатори обіцяють "трилогію" шоу, об'єднану спільною ідеєю, але з різним національним колоритом.
Мексика: магія традицій
Перший акорд пролунає на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Шоу розпочнеться 11 червня за 90 хвилин до матчу Мексика – Південна Африка. Акцент зроблять на стародавній культурі та сучасному фольклорі.
- Хедлайнери: Алехандро Фернандес, Белінда, Денні Оушен, J Balvin, Ліла Даунс, Los Ángeles Azules, Maná та Тайла.
Канада: північне сяйво
Другий день святкувань прийматиме Торонто – 12 червня перед матчем канадців проти Боснії і Герцеговини. Тут ставку зробили на світових зірок із канадським корінням.
- Хедлайнери: Аланіс Моріссетт, Майкл Бубле, Алессія Кара та Вільям Прінс.
США: голлівудський розмах
Фінальна частина відкриття відбудеться 13 червня в Лос-Анджелесі. Це буде найбільш попсове та динамічне шоу з топовими артистами американських чартів.
- Хедлайнери: Кеті Перрі, Anitta, ЛІСА, Рема, Тайла та Нейвадіус Вілберн (Future).
Коли і де стартує ЧС-2026
Перші матчі у кожній з країн-господарок пройдуть (за київським часом):
- Мексика. Четвер, 11 червня (22:00). Мексика – Південна Африка
- Канада. П'ятниця, 12 червня (22:00). Канада – Боснія і Герцеговина
- США. Субота, 13 червня (04:00). США – Парагвай
Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня. За цей час відбудуться 104 матчі у 16 містах-господарях у трьох країнах. Загалом участь у турнірі візьмуть 48 команд – найбільша кількість за всю історію змагань.
Раніше ми повідомили, як Ліонель Мессі шокував прогнозом на ЧС-2026.