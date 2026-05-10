На ЧМ-2026 будет три церемонии открытия: ФИФА рассекретила звездных хедлайнеров

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что вместо одного традиционного шоу открытия Мундиаля, болельщиков ждут сразу три яркие церемонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Три страны - три уникальных шоу

Впервые в истории Мундиаль принимают сразу три государства, и ФИФА решила подчеркнуть идентичность каждого из них. Организаторы обещают "трилогию" шоу, объединенную общей идеей, но с разным национальным колоритом.

Мексика: магия традиций

Первый аккорд прозвучит на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Шоу начнется 11 июня за 90 минут до матча Мексика - Южная Африка. Акцент сделают на древней культуре и современном фольклоре.

Хедлайнеры: Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, J Balvin, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и Тайла.

Канада: северное сияние

Второй день празднований будет принимать Торонто - 12 июня перед матчем канадцев против Боснии и Герцеговины. Здесь ставку сделали на мировых звезд с канадскими корнями.

Хедлайнеры: Аланис Мориссетт, Майкл Бубле, Алессия Кара и Уильям Принс.

США: голливудский размах

Финальная часть открытия состоится 13 июня в Лос-Анджелесе. Это будет самое попсовое и динамичное шоу с топовыми артистами американских чартов.

Хедлайнеры: Кэти Перри, Anitta, ЛИСА, Рема, Тайла и Нейвадиус Уилберн (Future).

Когда и где стартует ЧМ-2026

Первые матчи в каждой из стран-хозяек пройдут (по киевскому времени):

Мексика. Четверг, 11 июня (22:00). Мексика - Южная Африка

Четверг, 11 июня (22:00). Мексика - Южная Африка Канада. Пятница, 12 июня (22:00). Канада - Босния и Герцеговина

Пятница, 12 июня (22:00). Канада - Босния и Герцеговина США. Суббота, 13 июня (04:00). США - Парагвай

Чемпионат мира по футболу 2026 года продлится до 19 июля. За это время состоятся 104 матча в 16 городах-хозяевах в трех странах. Всего участие в турнире примут 48 команд - наибольшее количество за всю историю соревнований.