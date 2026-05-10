ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

На ЧМ-2026 будет три церемонии открытия: ФИФА рассекретила звездных хедлайнеров

12:01 10.05.2026 Вс
2 мин
Шоу пройдут в каждой из стран-хозяек
aimg Андрей Костенко
На ЧМ-2026 будет три церемонии открытия: ФИФА рассекретила звездных хедлайнеров Масштабы Мундиаля продолжают поражать (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что вместо одного традиционного шоу открытия Мундиаля, болельщиков ждут сразу три яркие церемонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: В Иране заявили о готовности участвовать на ЧМ-2026, но есть условие

Три страны - три уникальных шоу

Впервые в истории Мундиаль принимают сразу три государства, и ФИФА решила подчеркнуть идентичность каждого из них. Организаторы обещают "трилогию" шоу, объединенную общей идеей, но с разным национальным колоритом.

Мексика: магия традиций

Первый аккорд прозвучит на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Шоу начнется 11 июня за 90 минут до матча Мексика - Южная Африка. Акцент сделают на древней культуре и современном фольклоре.

  • Хедлайнеры: Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, J Balvin, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и Тайла.

Канада: северное сияние

Второй день празднований будет принимать Торонто - 12 июня перед матчем канадцев против Боснии и Герцеговины. Здесь ставку сделали на мировых звезд с канадскими корнями.

  • Хедлайнеры: Аланис Мориссетт, Майкл Бубле, Алессия Кара и Уильям Принс.

США: голливудский размах

Финальная часть открытия состоится 13 июня в Лос-Анджелесе. Это будет самое попсовое и динамичное шоу с топовыми артистами американских чартов.

  • Хедлайнеры: Кэти Перри, Anitta, ЛИСА, Рема, Тайла и Нейвадиус Уилберн (Future).

Когда и где стартует ЧМ-2026

Первые матчи в каждой из стран-хозяек пройдут (по киевскому времени):

  • Мексика. Четверг, 11 июня (22:00). Мексика - Южная Африка
  • Канада. Пятница, 12 июня (22:00). Канада - Босния и Герцеговина
  • США. Суббота, 13 июня (04:00). США - Парагвай

Чемпионат мира по футболу 2026 года продлится до 19 июля. За это время состоятся 104 матча в 16 городах-хозяевах в трех странах. Всего участие в турнире примут 48 команд - наибольшее количество за всю историю соревнований.

Ранее мы сообщили, как Лионель Месси шокировал прогнозом на ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мира Футбол
Новости
Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"