На ЧМ-2026 будет три церемонии открытия: ФИФА рассекретила звездных хедлайнеров
Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что вместо одного традиционного шоу открытия Мундиаля, болельщиков ждут сразу три яркие церемонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Три страны - три уникальных шоу
Впервые в истории Мундиаль принимают сразу три государства, и ФИФА решила подчеркнуть идентичность каждого из них. Организаторы обещают "трилогию" шоу, объединенную общей идеей, но с разным национальным колоритом.
Мексика: магия традиций
Первый аккорд прозвучит на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико. Шоу начнется 11 июня за 90 минут до матча Мексика - Южная Африка. Акцент сделают на древней культуре и современном фольклоре.
- Хедлайнеры: Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, J Balvin, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и Тайла.
Канада: северное сияние
Второй день празднований будет принимать Торонто - 12 июня перед матчем канадцев против Боснии и Герцеговины. Здесь ставку сделали на мировых звезд с канадскими корнями.
- Хедлайнеры: Аланис Мориссетт, Майкл Бубле, Алессия Кара и Уильям Принс.
США: голливудский размах
Финальная часть открытия состоится 13 июня в Лос-Анджелесе. Это будет самое попсовое и динамичное шоу с топовыми артистами американских чартов.
- Хедлайнеры: Кэти Перри, Anitta, ЛИСА, Рема, Тайла и Нейвадиус Уилберн (Future).
Когда и где стартует ЧМ-2026
Первые матчи в каждой из стран-хозяек пройдут (по киевскому времени):
- Мексика. Четверг, 11 июня (22:00). Мексика - Южная Африка
- Канада. Пятница, 12 июня (22:00). Канада - Босния и Герцеговина
- США. Суббота, 13 июня (04:00). США - Парагвай
Чемпионат мира по футболу 2026 года продлится до 19 июля. За это время состоятся 104 матча в 16 городах-хозяевах в трех странах. Всего участие в турнире примут 48 команд - наибольшее количество за всю историю соревнований.
