Чотири абсолюти: Усик націлився на рекорд, який змінить історію боксу

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF – українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) має чіткий і феноменальний план перед тим, як остаточно повісити рукавички на цвях. Його фінальна мета – це те, чого історія світового боксу ще не знала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.
Знімальна група DAZN, яка готувала репортаж про Усика перед його поєдинком з Ріко Верховеном, зафіксувала ексклюзивні кадри з тренувального табору українця.
Після виснажливої тренувальної сесії 39-річний Усик підійшов до стіни, де маркером було написано три знакові дати, та детально пояснив їхнє сакральне значення.
"Ось це – 2018 рік – моє перше абсолютне чемпіонство у крузервейті. Саудівська Аравія-2024 – це моє друге абсолютне чемпіонство (у суперважкій вазі). Лондон-2025 – це мій третій титул абсолюта. А у 2026 році буде чотири абсолюти!", - пояснив Усик.
План Усика звучить просто фантастично: стати абсолютним чемпіоном світу вчетверте у кар'єрі (один раз у першій важкій та тричі – у королівському дивізіоні).
Втім, щоб реалізувати цей план та зібрати всі пояси вчетверте, Усику потрібен титул за версією WBO, який наразі йому не належить.
Найбільш очевидним варіантом для фінального мегафайту є Даніель Дюбуа. Британець нещодавно повернув собі титул чемпіона світу (саме за версією WBO), відібравши його у Фабіо Вордлі.
Усик уже двічі тотально домінував над Дюбуа, нокаутувавши його в серпні 2023 та липні 2025 років. Проте трилогія може зірватися через низку юридичних нюансів у хевівейті.
Тож не виключено, що наприкінці шляху Усику доведеться схрестити рукавички з абсолютно новим суперником.
Для того, щоб отримати право на свій фінальний історичний бій за статус чотирикратного абсолюта, українцю потрібно без осічок пройти два найближчі етапи.
Якщо ж українець відмовиться від обов'язкового захисту, WBC негайно позбавить його свого поясу, що зруйнує мрію про фінальний статус абсолюта.
