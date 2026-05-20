"Більше шансів побачити Тутанхамона": легендарний тренер висміяв інтригу в бою Усик – Верховен

Відомий американський тренер та аналітик боксу Тедді Атлас іронічно розібрав головний фрик-файт 2026 року між гегемоном суперважкого дивізіону Олександром Усиком та домінатором світового кікбоксингу Ріко Верховеном. Експерт відверто висміяв спроби знайти у цьому протистоянні бодай натяк на інтригу.

Право на "прохідняк"

Аналізуючи майбутню подію в Єгипті, Атлас закликав фанатів не обманювати себе і називати речі своїми іменами. На його думку, нідерландський кікбоксер не має жодних шансів у рингу проти українського генія боксу.

"Апсет від Верховена? Знаєте, у нас куди більше шансів побачити реальне повернення Тутанхамона. Бій же проводитимуть прямо біля пірамід. Ми точно побачимо Сфінкса. Можливо, навіть побачимо самого Тутанхамона – у це я ще готовий повірити. Але точно не в апсет. Зрозумійте нарешті, що це не класичний бій, а масштабний івент", - заявив Атлас.

Водночас експерт наголосив, що український чемпіон має повне моральне право на подібний комерційний перформанс, адже за свою кар'єру він уже довів усім і все.

"Якщо хтось у сучасному боксі й заслужив право взяти невелику паузу, то це саме Усик. Він абсолютно заслужив провести один такий "прохідняк". Він двічі об'єднував усі пояси у хевівейті, він ставав абсолютом у крузервейті, він вигравав Олімпіаду. Цей хлопець усе своє життя робить лише одну річ – перемагає. І при цьому він ніколи ні від кого не бігав і бився абсолютно з усіма топовими суперниками", - додав тренер.

Коли Усик захоче це закінчити

Попри очевидний скепсис, Атлас про всяк випадок нагадав прописну істину про те, що недооцінювати 120-кілограмового атлета в рингу не варто. Проте реальне питання поєдинку, на думку американця, лежить в іншій площині.

"Питання навіть не в тому, чи нокаутує його Усик. Питання в тому, чи захоче він взагалі його нокаутувати. Наскільки швидко Олександр захоче закінчити все це шоу? Думаю, Усик просто приїде, подивиться на Сфінкса... Оцінить, чи він усе так само потроху руйнується, чи від його носа залишилося ще менше, чи його вирішили трохи наростити? Ой, вибачте, захопився... Повернімося до нашого "бою", - з гумором резюмував Атлас.

Тедді Атлас та Олександр Гвоздик (фото: Boxing Scene)

Хто такий Тедді Атлас

Видатний тренер у світі боксу. Свого часу допомагав Касу Д’Амато у підготовці його вихованців, зокрема Майка Тайсона.

Найбільший успіх Атлас здобув як тренер Майкла Мурера, ведучи його до чемпіонського титулу у важкій вазі в 1994 році.

Серед інших відомих боксерів, яких тренував Атлас: чемпіон світу у легкій вазі Баррі Макгіган, топ-боксер Донні Лалонд та російський важковаговик Олександр Повєткін. У 2015 році він підготував Тімоті Бредлі до успішного захисту титулу у напівсередній вазі. А в 2018 році тренував українця Олександра Гвоздика перед боєм за титул WBC у напівважкій вазі.

Бій Усик - Верховен: дата, місце та статус

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).

Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.