Четыре абсолюта: Усик нацелился на рекорд, который изменит историю бокса

Стена истории

Съемочная группа DAZN, которая готовила репортаж об Усике перед его поединком с Рико Верховеном, зафиксировала эксклюзивные кадры из тренировочного лагеря украинца.

После изнурительной тренировочной сессии 39-летний Усик подошел к стене, где маркером было написано три знаковые даты, и подробно объяснил их сакральное значение.

"Вот это - 2018 год - мое первое абсолютное чемпионство в крузервейте. Саудовская Аравия-2024 - это мое второе абсолютное чемпионство (в супертяжелом весе). Лондон-2025 - это мой третий титул абсолюта. А в 2026 году будет четыре абсолюта!", - пояснил Усик.

План Усика звучит просто фантастически: стать абсолютным чемпионом мира в четвертый раз в карьере (один раз в первом тяжелом и трижды - в королевском дивизионе).

Кто возможные соперники

Впрочем, чтобы реализовать этот план и собрать все пояса в четвертый раз, Усику нужен титул по версии WBO, который пока ему не принадлежит.

Наиболее очевидным вариантом для финального мегафайта является Даниэль Дюбуа. Британец недавно вернул себе титул чемпиона мира (именно по версии WBO), отобрав его у Фабио Уордли.

Усик уже дважды тотально доминировал над Дюбуа, нокаутировав его в августе 2023 и июле 2025 годов. Однако трилогия может сорваться из-за ряда юридических нюансов в хевивейте.

Во-первых, Уордли уже задействовал пункт о немедленном реванше против Дюбуа, который должен состояться в четвертом квартале этого года.

Во-вторых, WBO настаивает на обязательной защите Дюбуа против первого номера рейтинга - юного и грозного Мозеса Итаумы.

Поэтому не исключено, что в конце пути Усику придется скрестить перчатки с совершенно новым соперником.

Что нужно сделать самому Усику

Для того, чтобы получить право на свой финальный исторический бой за статус четырехкратного абсолюта, украинцу нужно без осечек пройти два ближайших этапа.

Победить уже в эту субботу "Короля кикбоксинга" Рико Верховена и сохранить все свои пояса.

После мегафайта в Египте Усик обязан выйти на бой против временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабаэла.

Если же украинец откажется от обязательной защиты, WBC немедленно лишит его своего пояса, что разрушит мечту о финальном статусе абсолюта.