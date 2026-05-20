Чотири абсолюти: Усик націлився на рекорд, який змінить історію боксу

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF – українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) має чіткий і феноменальний план перед тим, як остаточно повісити рукавички на цвях. Його фінальна мета – це те, чого історія світового боксу ще не знала.

Стіна історії

Знімальна група DAZN, яка готувала репортаж про Усика перед його поєдинком з Ріко Верховеном, зафіксувала ексклюзивні кадри з тренувального табору українця.

Після виснажливої тренувальної сесії 39-річний Усик підійшов до стіни, де маркером було написано три знакові дати, та детально пояснив їхнє сакральне значення.

"Ось це – 2018 рік – моє перше абсолютне чемпіонство у крузервейті. Саудівська Аравія-2024 – це моє друге абсолютне чемпіонство (у суперважкій вазі). Лондон-2025 – це мій третій титул абсолюта. А у 2026 році буде чотири абсолюти!", - пояснив Усик.

План Усика звучить просто фантастично: стати абсолютним чемпіоном світу вчетверте у кар'єрі (один раз у першій важкій та тричі – у королівському дивізіоні).

Хто можливі суперники

Втім, щоб реалізувати цей план та зібрати всі пояси вчетверте, Усику потрібен титул за версією WBO, який наразі йому не належить.

Найбільш очевидним варіантом для фінального мегафайту є Даніель Дюбуа. Британець нещодавно повернув собі титул чемпіона світу (саме за версією WBO), відібравши його у Фабіо Вордлі.

Усик уже двічі тотально домінував над Дюбуа, нокаутувавши його в серпні 2023 та липні 2025 років. Проте трилогія може зірватися через низку юридичних нюансів у хевівейті.

По-перше, Вордлі вже задіяв пункт про негайний реванш проти Дюбуа, який має відбутися у четвертому кварталі цього року.

По-друге, WBO наполягає на обов'язковому захисті Дюбуа проти першого номера рейтингу – юного та грізного Мозеса Ітауми.

Тож не виключено, що наприкінці шляху Усику доведеться схрестити рукавички з абсолютно новим суперником.

Що потрібно зробити самому Усику

Для того, щоб отримати право на свій фінальний історичний бій за статус чотирикратного абсолюта, українцю потрібно без осічок пройти два найближчі етапи.

Перемогли вже цієї суботи "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена та зберегти всі свої пояси.

Після мегафайту в Єгипті Усик зобов'язаний вийти на бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабаєла.

Якщо ж українець відмовиться від обов'язкового захисту, WBC негайно позбавить його свого поясу, що зруйнує мрію про фінальний статус абсолюта.