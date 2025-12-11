Олег Винник про громадянство: "Мій внутрішній паспорт забрали ще у 2000 році"

Артист наголосив, що вже понад 20 років залишається громадянином України, хоча постійно проживає за кордоном.

"Я є громадянином України й ніколи цього не змінював", - підкреслив Винник, пояснивши, що мешкає в Німеччині з 2000 року на правах резидента.

Співак зазначив, що багато людей плутають поняття резидентства та громадянства.

"Це різні юридичні статуси, але чомусь їх часто ототожнюють", - зауважив він.

За словами зірки, після офіційної реєстрації на постійний консульський облік у Берліні він був змушений здати внутрішній паспорт України.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Мій внутрішній документ забрали ще у 2000 році, так само як і в моєї дружини. Відтоді ми користуємося лише закордонними паспортами", - розповів знаменитість.

Олег також пригадав, що реєстрація була необхідна, зокрема, через часті поїздки автомобілем в Україну.

"Без постійного обліку машину потрібно було вивозити через два тижні, а через мою роботу я перебував в Україні по кілька місяців", - пояснив він.

Виконавець додав, що процедура реєстрації є законною та доступною для кожного.

"Якщо ти живеш за кордоном, зобов’язаний стати на облік у посольстві. Це проста юридична норма", - наголосив Винник.

Чому Винник досі не отримав громадянство Німеччини

За словами зірки, таку можливість він має ще з 2009 року, однак досі не скористався нею.

"Я мав право стати громадянином Німеччини, але свідомо цього не зробив", - заявив артист.

Причиною такого рішення, як розповів співак, стала одна з ситуацій на початку його кар’єри.

"У 2006 році мене запитали, чи я вже "німець". Це мене дуже зачепило. Я показав український паспорт і тоді усвідомив: якби я став німцем, мене вже тоді могли б назвати зрадником", - пригадав Олег Винник.

Він також зауважив, що навіть зараз питання зміни громадянства для нього не на часі.

"Чесно скажу, наразі не планую ставати німцем", - зізнався виконавець.

Виконавець підкреслив, що сумлінно сплачує податки в обох країнах.

"Я живу у Німеччині - плачу податки там. Працюю в Україні - податки сплачую і там. Не бачу в цьому жодних протиріч", - резюмував Винник.