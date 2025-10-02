Чому УЄФА не відсторонив Ізраїль від змагань: всі деталі рішення

УЄФА відклав голосування щодо членства Ізраїлю

Раніше цього тижня очікувалося, що УЄФА проведе екстрене засідання для обговорення членства країни після офіційного звернення федерації футболу Туреччини та підтримки з боку інших національних асоціацій.

Причиною стало загострення конфлікту в Секторі Газа та звіт незалежної комісії ООН, у якому дії Ізраїлю були кваліфіковані як геноцид проти палестинців.

Ізраїль категорично заперечує ці звинувачення.

Чому рішення відклали

За словами Монтальяні, УЄФА погодився перенести голосування у зв’язку з ініціативою президента США Дональда Трампа, який запропонував план мирного врегулювання. 30 травня американський лідер заявив, що Ізраїль і ХАМАС наблизилися до домовленості про припинення вогню на 60 днів.

"УЄФА відкладе голосування і почекає на план миру. Але, перш за все, [Футбольна асоціація Ізраїлю] є членом УЄФА. Це рішення УЄФА, і я поважаю їхній процес", - наголосив Монтальяні.

Наступне засідання Виконкому УЄФА заплановане на 3 грудня.

Хто виступає за відсторонення Ізраїлю

За даними RMC Sport, федерації Норвегії, Іспанії та Туреччини наполягають на відстороненні Ізраїлю від міжнародних турнірів.

Ситуацію уважно відстежує і Англія. Amnesty International та низка експертів з прав людини ООН також закликали УЄФА та ФІФА застосувати санкції, заявляючи, що спорт не може залишатися осторонь у ситуації війни.

Під час матчу Ліги чемпіонів між "Галатасараєм" і "Ліверпулем" фанати вивісили банери з написами: "Людство втратило совість у Газі", "Дайте жити немовлятам у Газі", "Вільна миру".

Реакція ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час засідання ради організації у Цюриху заявив, що футбол не може вирішувати геополітичні проблеми, але має сприяти миру та єдності.

"Наші думки з тими, хто страждає у численних конфліктах. Найважливіше послання, яке футбол може донести зараз, - це послання миру та єдності", - сказав Інфантіно для ВВС.

Ізраїль у відборі ЧС-2026

Збірна Ізраїлю бере участь у відборі на чемпіонат світу-2026 у групі I разом із Норвегією, Італією, Естонією та Молдовою. Після п’яти матчів команда має дев’ять очок і посідає третє місце, відстаючи на шість балів від лідера - Норвегії.

Наступний поєдинок Ізраїль проведе проти норвежців 11 жовтня. Паралельно клуб "Маккабі Тель-Авів" виступає в Лізі Європи.

Чемпіонат світу 2026 року прийматимуть США, Мексика та Канада. Адміністрація Дональда Трампа вже заявила, що готова протидіяти спробам перешкодити участі Ізраїлю в міжнародних змаганнях.