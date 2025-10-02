Почему УЕФА не отстранил Израиль от соревнований: все детали решения

УЕФА отложил голосование по членству Израиля

Ранее на этой неделе ожидалось, что УЕФА проведет экстренное заседание для обсуждения членства страны после официального обращения федерации футбола Турции и поддержки со стороны других национальных ассоциаций.

Причиной стало обострение конфликта в Секторе Газа и отчет независимой комиссии ООН, в котором действия Израиля были квалифицированы как геноцид против палестинцев.

Израиль категорически отрицает эти обвинения.

Почему решение отложили

По словам Монтальяни, УЕФА согласился перенести голосование в связи с инициативой президента США Дональда Трампа, который предложил план мирного урегулирования. 30 мая американский лидер заявил, что Израиль и ХАМАС приблизились к договоренности о прекращении огня на 60 дней.

"УЕФА отложит голосование и подождет план мира. Но, прежде всего, [Футбольная ассоциация Израиля] является членом УЕФА. Это решение УЕФА, и я уважаю их процесс", - подчеркнул Монтальяни.

Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 3 декабря.

Кто выступает за отстранение Израиля

По данным RMC Sport, федерации Норвегии, Испании и Турции настаивают на отстранении Израиля от международных турниров.

Ситуацию внимательно отслеживает и Англия. Amnesty International и ряд экспертов по правам человека ООН также призвали УЕФА и ФИФА применить санкции, заявляя, что спорт не может оставаться в стороне в ситуации войны.

Во время матча Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Ливерпулем" фанаты вывесили баннеры с надписями: "Человечество потеряло совесть в Газе", "Дайте жить младенцам в Газе", "Свободная мира".

Реакция ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время заседания совета организации в Цюрихе заявил, что футбол не может решать геополитические проблемы, но должен способствовать миру и единству.

"Наши мысли с теми, кто страдает в многочисленных конфликтах. Самое важное послание, которое футбол может донести сейчас, - это послание мира и единства", - сказал Инфантино для ВВС.

Израиль в отборе ЧМ-2026

Сборная Израиля участвует в отборе на чемпионат мира-2026 в группе I вместе с Норвегией, Италией, Эстонией и Молдовой. После пяти матчей команда имеет девять очков и занимает третье место, отставая на шесть баллов от лидера - Норвегии.

Следующий поединок Израиль проведет против норвежцев 11 октября. Параллельно клуб "Маккаби Тель-Авив" выступает в Лиге Европы.

Чемпионат мира 2026 года будут принимать США, Мексика и Канада. Администрация Дональда Трампа уже заявила, что готова противодействовать попыткам помешать участию Израиля в международных соревнованиях.