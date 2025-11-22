Чому саме Головкін? Як легенда боксу виходить на керівну посаду у World Boxing

Казахстанський боксер Геннадій Головкін отримує шанс стати новим керівником World Boxing. Через відсутність конкурентів його кандидатуру мають затвердити на щорічному конгресі організації наприкінці листопада 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Головкін претендує на посаду без конкуренції

World Boxing оголосила, що Головкін залишився єдиним претендентом на посаду президента після того, як очільник Грецької федерації боксу Маріоліс Харілаос не пройшов до фінального етапу відбору.

Згідно зі статутом організації, у випадку відсутності альтернативних кандидатів Конгрес може одностайно підтримати номінанта. Саме таке голосування відбудеться 23 листопада під час третього щорічного зібрання World Boxing.

Хто буде попередником Головкіна

Новий глава замінить Бориса ван дер Ворста, який очолював організацію з моменту її створення. Він оголосив про завершення своєї каденції ще восени та відмовився від висування на другий термін.

Кличко зняв свою кандидатуру

На початковому етапі розглядалися три претенденти, зокрема й Володимир Кличко.

Однак український спортсмен завершив участь у виборчому процесі, відкликавши свою заявку.

Хто такий Геннадій Головкін

Головкін нині очолює Національний олімпійський комітет Казахстану та керує Олімпійською комісією World Boxing з 2023 року.

Його професійна кар'єра включає 45 боїв, серед яких 42 перемоги, з них 37 - нокаутом. Двічі казахстанець програвав, ще один поєдинок завершився без результату.

Останній бій Головкін провів у вересні 2022 року, поступившись Сантосу Альваресу за суддівським рішенням.

Упродовж кар’єри спортсмен володів чемпіонськими титулами WBA, WBC та IBF, здобував срібло Олімпіади-2004, а також перемагав на чемпіонаті світу та континентальних турнірах.

Що потрібно знати про World Boxing

Організацію створили у 2023 році як альтернативу IBA, яка втратила довіру МОК. У лютому 2025-го World Boxing отримала проміжне визнання комітету, а в березні бокс остаточно повернули до програми Олімпійських ігор.

Нині до організації входять 36 європейських федерацій, а також національні структури США, Австралії та Узбекистану. Україна приєдналася до World Boxing восени перед чемпіонатом світу в Ліверпулі.