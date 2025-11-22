Почему именно Головкин? Как легенда бокса выходит на руководящую должность в World Boxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин получает шанс стать новым руководителем World Boxing. Из-за отсутствия конкурентов его кандидатуру должны утвердить на ежегодном конгрессе организации в конце ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Головкин претендует на должность без конкуренции

World Boxing объявила, что Головкин остался единственным претендентом на пост президента после того, как глава Греческой федерации бокса Мариолис Харилаос не прошел в финальный этап отбора.

Согласно уставу организации, в случае отсутствия альтернативных кандидатов Конгресс может единогласно поддержать номинанта. Именно такое голосование состоится 23 ноября во время третьего ежегодного собрания World Boxing.

Кто будет предшественником Головкина

Новый глава заменит Бориса ван дер Ворста, который возглавлял организацию с момента ее создания. Он объявил о завершении своей каденции еще осенью и отказался от выдвижения на второй срок.

Кличко снял свою кандидатуру

На начальном этапе рассматривались три претендента, в том числе и Владимир Кличко.

Однако украинский спортсмен завершил участие в избирательном процессе, отозвав свою заявку.

Кто такой Геннадий Головкин

Головкин сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и руководит Олимпийской комиссией World Boxing с 2023 года.

Его профессиональная карьера включает 45 боев, среди которых 42 победы, из них 37 - нокаутом. Дважды казахстанец проигрывал, еще один поединок завершился без результата.

Последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года, уступив Сантосу Альваресу по судейскому решению.

На протяжении карьеры спортсмен владел чемпионскими титулами WBA, WBC и IBF, получал серебро Олимпиады-2004, а также побеждал на чемпионате мира и континентальных турнирах.

Что нужно знать о World Boxing

Организацию создали в 2023 году как альтернативу IBA, которая потеряла доверие МОК. В феврале 2025-го World Boxing получила промежуточное признание комитета, а в марте бокс окончательно вернули в программу Олимпийских игр.

Сейчас в организацию входят 36 европейских федераций, а также национальные структуры США, Австралии и Узбекистана. Украина присоединилась к World Boxing осенью перед чемпионатом мира в Ливерпуле.