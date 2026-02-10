UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Чому розвалився шлюб Тараса та Олени Тополей? Стала відома причина

Тарас і Олена Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Після оголошення про розлучення наприкінці 2025 року Тарас і Олена Тополі не пояснювали публічно, що стало причиною розпаду шлюбу. Втім, обставини припинення сімейних стосунків випливають з матеріалів судової справи.

Причина розлучення Тополей

Згідно з документами, стосунки подружжя поступово погіршувалися на тлі затяжної кризи в сімейному житті.

Позов про розірвання шлюбу до суду подав Тарас Тополя, який виступив ініціатором розлучення.

У судових матеріалах зазначено, що протягом останнього року пара фактично не проживала як сім’я.

Подружжя не вело спільного господарства, мало окремі бюджети, а також різне бачення сімейного життя й життєвих цінностей.

Суд дійшов висновку, що шлюб розпався, а можливостей для примирення сторони не вбачають.

Суд назвав причини розлучення Тополей (скріншот)

"Протягом останнього року сімейне життя між позивачем та відповідачкою погіршилось, що в кінцевому результаті призвело до фактичного припинення сімейних відносин. Кожен з подружжя має різні погляди на життя та сім’ю, мають окремий бюджет. Подальше спільне життя і збереження шлюбу будуть суперечити інтересам сторін", - йдеться в рішенні суду.

Судове засідання відбулося без особистої присутності артистів. Представники Тараса Тополі звернулися з проханням розглянути справу без нього та підтримали позовні вимоги.

Олена Тополя також не з’явилася на засідання, однак письмово підтвердила згоду з рішенням суду.

Попри офіційне припинення шлюбу, Тополі зберегли контакт заради дітей. У пари троє нащадків, і обоє батьків заявили про намір створювати для них належні умови.

Тарас і Олена Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нагадаємо, Тарас і Олена Тополі одружилися у 2013 році. Про рішення розійтися подружжя повідомило наприкінці 2025-го, не вдаючись у подробиці.

Після цього артисти відписалися одне від одного в соціальних мережах, хоча раніше визнавали, що в шлюбі були складні періоди.

Згодом в інформаційному просторі виник резонанс через поширення особистого відео за участю Олени Тополі.

Артистка заявила, що стала жертвою шантажу. Пізніше правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного - 23-річного мешканця Києва.

