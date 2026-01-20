Тарас Тополя став жертвою шахраїв після скандального відео з його екс-дружиною

ЛІдер гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що після скандалу з особистими відео його колишньої дружини Олени Тополі невідомі шахраї почали телефонувати й писати його друзям, видаючи себе за нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Тополя наголосив, що підозріла активність почалася вночі та продовжилася зранку.

За словами Тополі, людям із його оточення масово надходять дзвінки й повідомлення, нібито "від нього", однак до самого артиста ці контакти не мають жодного стосунку.

"Моїм друзям цієї ночі й рано вранці з невідомих номерів почали приходити дзвінки, а також надсилають повідомлення ніби-то від мого імені. Наголошую всім, хто має мій номер, він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, ніби-то від мене ігноруйте. Це шахраї", - написав Тарас.

Тарас Тополя став жертвою шахраїв після зливу особистих відео з екс-дружиною (скріншот)

Артист також додав скриншот номера, з якого надходили дзвінки та повідомлення. У підписі було зазначено, що контакт нібито зареєстрований в Італії.

Зазначимо, що спроби шахрайства відбуваються на тлі кримінальної історії, пов’язаної зі шантажем Олени Тополі та розповсюдженням особистих матеріалів у мережі.

Раніше музикант вперше прокоментував ситуацію, розповівши, що теж отримав відповідні відео на електронну пошту вночі, після чого звернувся до поліції із заявою про злочин.

Тоді музикант наголошував, що після оголошення про розлучення Олена мала повне право на особисте життя, а будь-яке стеження, зйомка чи шантаж є незаконними діями.

Також артист зазначав, що має власні припущення щодо того, кому могла бути вигідна інформаційна атака на їхню родину.

Тим часом Нацполіція України повідомила про затримання 23-річного мешканця Києва, якого підозрюють у шантажі співачки та вимаганні 75 тисяч доларів.

Чоловіку оголосили підозру за пособництво у вимаганні в особливо великих розмірах - санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя заявляла, що погрози та вимоги грошей почали надходити ще 10 січня.

Олену Тополю шантажували особистим відео (фото: instagram.com/alyoshasinger)

За словами артистки, шантажисти погрожували у разі відмови розіслати інтимні відео журналістам і блогерам.

Після того як погрози були реалізовані, співачка звернулася до правоохоронців і закликала не поширювати подібні матеріали, наголосивши, що це є порушенням закону.