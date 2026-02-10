Почему развалился брак Тараса и Елены Тополей? Стала известна причина

Причина развода Тополей

Согласно документам, отношения супругов постепенно ухудшались на фоне затяжного кризиса в семейной жизни.

Иск о расторжении брака в суд подал Тарас Тополя, который выступил инициатором развода.

В судебных материалах указано, что в течение последнего года пара фактически не проживала как семья.

Супруги не вели совместного хозяйства, имели отдельные бюджеты, а также разное видение семейной жизни и жизненных ценностей.

Суд пришел к выводу, что брак распался, а возможностей для примирения стороны не видят.

Суд назвал причины развода Тополей (скриншот)

"В течение последнего года семейная жизнь между истцом и ответчицей ухудшилась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению семейных отношений. Каждый из супругов имеет разные взгляды на жизнь и семью, имеют отдельный бюджет. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака будут противоречить интересам сторон", - говорится в решении суда.

Судебное заседание состоялось без личного присутствия артистов. Представители Тараса Тополи обратились с просьбой рассмотреть дело без него и поддержали исковые требования.

Елена Тополя также не явилась на заседание, однако письменно подтвердила согласие с решением суда.

Несмотря на официальное прекращение брака, Тополя сохранили контакт ради детей. У пары трое отпрысков, и оба родителя заявили о намерении создавать для них надлежащие условия.

Тарас и Елена Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. О решении разойтись супруги сообщили в конце 2025-го, не вдаваясь в подробности.

После этого артисты отписались друг от друга в социальных сетях, хотя ранее признавали, что в браке были сложные периоды.

Впоследствии в информационном пространстве возник резонанс из-за распространения личного видео с участием Елены Тополи.

Артистка заявила, что стала жертвой шантажа. Позже правоохранители сообщили о задержании подозреваемого - 23-летнего жителя Киева.