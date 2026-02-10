RU

Почему развалился брак Тараса и Елены Тополей? Стала известна причина

Тарас и Елена Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Иванна Пашкевич

После объявления о разводе в конце 2025 года Тарас и Елена Тополи не объясняли публично, что стало причиной распада брака. Впрочем, обстоятельства прекращения семейных отношений следуют из материалов судебного дела.

Причина развода Тополей

Согласно документам, отношения супругов постепенно ухудшались на фоне затяжного кризиса в семейной жизни.

Иск о расторжении брака в суд подал Тарас Тополя, который выступил инициатором развода.

В судебных материалах указано, что в течение последнего года пара фактически не проживала как семья.

Супруги не вели совместного хозяйства, имели отдельные бюджеты, а также разное видение семейной жизни и жизненных ценностей.

Суд пришел к выводу, что брак распался, а возможностей для примирения стороны не видят.

Суд назвал причины развода Тополей (скриншот)

"В течение последнего года семейная жизнь между истцом и ответчицей ухудшилась, что в конечном итоге привело к фактическому прекращению семейных отношений. Каждый из супругов имеет разные взгляды на жизнь и семью, имеют отдельный бюджет. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака будут противоречить интересам сторон", - говорится в решении суда.

Судебное заседание состоялось без личного присутствия артистов. Представители Тараса Тополи обратились с просьбой рассмотреть дело без него и поддержали исковые требования.

Елена Тополя также не явилась на заседание, однако письменно подтвердила согласие с решением суда.

Несмотря на официальное прекращение брака, Тополя сохранили контакт ради детей. У пары трое отпрысков, и оба родителя заявили о намерении создавать для них надлежащие условия.

Тарас и Елена Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. О решении разойтись супруги сообщили в конце 2025-го, не вдаваясь в подробности.

После этого артисты отписались друг от друга в социальных сетях, хотя ранее признавали, что в браке были сложные периоды.

Впоследствии в информационном пространстве возник резонанс из-за распространения личного видео с участием Елены Тополи.

Артистка заявила, что стала жертвой шантажа. Позже правоохранители сообщили о задержании подозреваемого - 23-летнего жителя Киева.

