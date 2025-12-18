ua en ru
В чем главная беда Олега Винника? (видео)

Четверг 18 декабря 2025 20:22
Олег Винник (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Новое интервью Олега Винника вызвало оживленные обсуждения в сети. Журналисты РБК-Украина разобрали разговор со скандальным певцом и объяснили, в чем заключается его главная проблема.

Об этом говорится в видео на YouTube-канале РБК-Украина Life.

Главная беда Олега Винника главная беда

Артист и его жена Таюне были настолько искренними и откровенными во время нового интервью, что создали множество инфоповодов.

Особенно резонансными стали заявления о русском языке, детали выезда за границу и отношение к обвинениям в измене.

"Главная беда Олега Винника - это полное абсолютное отсутствие профессиональной команды пиарщиков. Конечно, сам артист так не считает. Что уж говорить, если он родного сына не слушал, когда тот отговаривал звездного отца от публикации видео о "глотке свежего воздуха для ВСУ", - отметил журналист Дмитрий Войналович.

Олег Винник нарвался на критику после нового интервью (скриншот)

Возможна ли реанимация Винника

Редакция обратилась к специалистам по развитию личного бренда и пиара с вопросом о возможности восстановления репутации певца.

"Пиарщики иронично отвечали, что не знают, кто такой Олег Винник. И это, наверное, худшее, что может услышать артист такого масштаба", - отметил Войналович.

Другие специалисты категорически заявили, что никогда и ни за какие деньги не будут работать с Винником.

"Это репутационное самоубийство. Получается, что ни один вменяемый менеджер или продюсер не хочет отмывать бренд, который сам себя так старательно топит", - добавил журналист.

О том, что будет с карьерой Олега Винника, закулисные детали его нового интервью и реагировал ли он на критику в сети - смотрите в видео.

