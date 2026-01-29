Чоловік-військовий Хамайко зізнався, чи пустив би доньку служити в ЗСУ

Що сказав чоловік Хамайко про виховання дітей

Раніше телеведуча відверто розповідала, що після повернень зі служби у чоловіка виникали труднощі в спілкуванні з дітьми через його різкість. Втім, у родині намагалися проговорювати складні моменти й знаходили порозуміння.

Сам Оністрат зазначає, що з кожною дитиною його стосунки складаються по-різному залежно від етапів дорослішання. Він назвав себе добрим, справедливим та суворим татом, а також розкрив, якою мамою є його дружина.

"Дивіться, якщо подивитися на мою сім'ю збоку, то я думаю, що Валя сувора, а я трошки добріший. Я добрий, справедливий і суворий. Це мої три якості. Я думаю, що кожен з дітей відчуває цю історію по-своєму, тому що вони всі знаходяться в різному стані формування нейросистеми", - зізнався Андрій.

Оністрат з доньками (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Як тато та військовий він також відповів, чи допускає можливість мобілізації доньки Соломії. Дівчина, яка в травні минулого року екстерном закінчила школу, раніше проходила курси з медичної підготовки, а тепер навчається в КПІ та робить дрони.

"Я не можу її відмовити. Немає такого права. В нас інші стосунки. Я з ними спілкуюсь, як з дорослими людьми. Не був би в захваті від цього, звичайно, тому що мені ці ризики не потрібні, але як я її можу відмовити?" - сказав він.

Хамайко та Оністрат з Соломією (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

За словами батька-військового, його донька активно допомагає ЗСУ, особливо прихильна до "Азову".

"У неї постійно "Азов", майка "Хочу одружитися на "Азовці" - там щось у такому дусі. Вона всім допомагає, багатьом фондам. Вона дрони паяє. Вчиться в КПІ на радіоелектронну боротьбу. Вона красуня, молодець, я нею пишаюся", - розповів він.



Що відомо про дітей Хамайко та Оністрата

Окрім Соломії, подружжя виховує ще трьох дітей - сина Михайла, доньку Мирославу та сина Андрія. Також у колишнього банкіра є доросла донька Вікторія, яка вже має власну родину та доньку. Вона також допомагає армії.

У 2023-му році родина пережила горе - на війні загинув син Андрія від попередніх стосунків Остап. Йому був 21 рік. Раніше батько розповів, як переживає втрату та про що шкодує.