"Звинувачую себе". Чоловік зірки "плюсів" поділився, як переживає загибель сина

Андрій Оністрат, військовий та чоловік телеведучої Валентини Хамайко, поділився, як переживає загибель свого сина. Він зізнався, що досі звинувачує себе у трагедії.

Чому Оністрат звинувачує себе в загибелі сина

У розмові він зізнався, що вважає своєю найболючішою помилкою у житті. Це заборона Остапу перевестися до спецпідрозділу "Kraken" незадовго до його загибелі.

За його словами, син прагнув вийти з-під батьківської опіки та служити самостійно, без асоціацій з відомим прізвищем. Поштовхом до цього стала розмова з іншим хлопцем в навчальному центрі.

"Він звинуватив Остапа в тому, що той "мазаний". Він хотів вийти з-під мого крила. І це була основна теза, чому він хотів. Друга тема - це внутрішній потяг. Він хотів бути героєм, щоб він міг самостійно реалізуватися в цьому питанні. І це його драйвило", - розповів батько.

Оністрат з сином Остапом (фото: instagram.com/onistrataa)

Хлопець також спробував податися в Третю штурмову та Азов. Зрештою йому відповіли з підрозділу "Kraken", проте батько не підтримав.

"Йому прислали відрядження. І я його в це відрядження не відпустив, тому що я подумав, що сам збережу, а там може бути всяке. З цим було важко жити, розумієте? Ти ж з собою постійно говориш про це думаєш, згадуєш це спілкування... І проблема в тому, що всі питання все одно до самого себе. Я спілкувався з психологом, вона каже, що це нормальна історія. Звичайно, я звинувачую себе", - поділився він.

Крім психолога, важливою опорою для Андрія стали дружина Валентина Хамайко та діти.



Що відомо про Остапа Оністрата

Хлопець добровільно вступив до лав ЗСУ в червні 2022 року. Він служив у Десантно-штурмових військах, займався аеророзвідкою та був оператором БПЛА у складі 68-ї окремої єгерської бригади.

Загинув у районі Вугледара Донецької області у 2023 році - незадовго до свого 22-річчя. За два дні до трагедії він відзначив рік служби й, за словами батька, мріяв знищити ворожий танк до цієї дати.

Остап посмертно був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.