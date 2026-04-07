Чи зупинить Лунін "Баварію": розклад та трансляції перших чвертьфіналів ЛЧ сьогодні

"Реал" – "Баварія": класика на "Бернабеу"

Це протистояння називають "європейським дербі", адже команди зустрічалися між собою рекордні 28 разів. За перемогами абсолютна рівність – по 12 звитяг на кожного, ще чотири поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених м'ячів наразі на користь "вершкових" – 46:45. При цьому мадридці не програють "Баварії" вже 9 матчів поспіль.

Команда Венсана Компані цього сезону демонструє феноменальну результативність у ЛЧ, забивши вже 32 м'ячі (10 із яких – у ворота "Аталанти" в 1/8 фіналу). На боці німців – найкращий показник перемог у турнірі (9 із 10-ти матчів), тоді як "Реал" випромінює впевненість після проходження "Манчестер Сіті".

Цікаво, що в різні роки команди зустрічалися В Кубку та Лізі чемпіонів на груповому етапі, в 1/8 фіналу, чвертьфіналі, 1/2 фіналу, але жодного разу не потрапили одночасно до фіналу. Не судилося й цього разу.

Для вітчизняних уболівальників особливу вагу протистоянню додає факт участі в ньому Андрія Луніна. Прогнозується, що українець буде основним голкіпером "Реала" в обох чвертьфінальних матчах.

"Спортінг" – "Арсенал": фактор Дьокереша

У Лісабоні головна увага буде прикута до шведського форварда "Арсенала" Віктора Дьокереша. Нападник повертається на стадіон "Жозе Алваладе", де за два роки встиг стати легендою "Спортінга", забивши 97 голів.

Попри те, що португальські клуби історично програють англійцям на стадії чвертьфіналів Ліги чемпіонів (нуль перемог у 9 дуелях), "леви" пам'ятають успіх 2023 року, коли вони вибили "канонірів" з Ліги Європи.

Розклад матчів 7 квітня:

22:00. "Реал" – "Баварія"

22:00. "Спортінг" – "Арсенал"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.