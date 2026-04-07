UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Чи зупинить Лунін "Баварію": розклад та трансляції перших чвертьфіналів ЛЧ сьогодні

15:20 07.04.2026 Вт
2 хв
"Реал" приймає "Баварію" у головному дербі Європи, а "Арсенал" завітає в гості до "левів" у Лісабоні
aimg Андрій Костенко
Андрій Лунін (фото: x.com/realmadrid)

У вівторок, 7 квітня, футбольна Європа завмирає в очікуванні перших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У Мадриді Андрій Лунін протистоятиме грізній "Баварії", а в Лісабоні на вболівальників чекає драматичне повернення головного бомбардира "Арсенала" на колишню арену.

РБК-Україна представляє головні протистояння футбольного вечора.

"Реал" – "Баварія": класика на "Бернабеу"

Це протистояння називають "європейським дербі", адже команди зустрічалися між собою рекордні 28 разів. За перемогами абсолютна рівність – по 12 звитяг на кожного, ще чотири поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених м'ячів наразі на користь "вершкових" – 46:45. При цьому мадридці не програють "Баварії" вже 9 матчів поспіль.

Команда Венсана Компані цього сезону демонструє феноменальну результативність у ЛЧ, забивши вже 32 м'ячі (10 із яких – у ворота "Аталанти" в 1/8 фіналу). На боці німців – найкращий показник перемог у турнірі (9 із 10-ти матчів), тоді як "Реал" випромінює впевненість після проходження "Манчестер Сіті".

Цікаво, що в різні роки команди зустрічалися В Кубку та Лізі чемпіонів на груповому етапі, в 1/8 фіналу, чвертьфіналі, 1/2 фіналу, але жодного разу не потрапили одночасно до фіналу. Не судилося й цього разу.

Для вітчизняних уболівальників особливу вагу протистоянню додає факт участі в ньому Андрія Луніна. Прогнозується, що українець буде основним голкіпером "Реала" в обох чвертьфінальних матчах.

"Спортінг" – "Арсенал": фактор Дьокереша

У Лісабоні головна увага буде прикута до шведського форварда "Арсенала" Віктора Дьокереша. Нападник повертається на стадіон "Жозе Алваладе", де за два роки встиг стати легендою "Спортінга", забивши 97 голів.

Попри те, що португальські клуби історично програють англійцям на стадії чвертьфіналів Ліги чемпіонів (нуль перемог у 9 дуелях), "леви" пам'ятають успіх 2023 року, коли вони вибили "канонірів" з Ліги Європи.

Розклад матчів 7 квітня:

  • 22:00. "Реал" – "Баварія"
  • 22:00. "Спортінг" – "Арсенал"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФутболРеалБаваріяАрсеналАндрій Лунін