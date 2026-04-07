Остановит ли Лунин "Баварию": расписание и трансляции первых четвертьфиналов ЛЧ сегодня

"Реал" - "Бавария": классика на "Бернабеу"

Это противостояние называют "европейским дерби", ведь команды встречались между собой рекордные 28 раз. По победам абсолютное равенство - по 12 на каждого, еще четыре поединка завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей пока в пользу "сливочных" - 46:45. При этом мадридцы не проигрывают "Баварии" уже 9 матчей подряд.

Команда Венсана Компани в этом сезоне демонстрирует феноменальную результативность в ЛЧ, забив уже 32 мяча (10 из которых - в ворота "Аталанты" в 1/8 финала). На стороне немцев - лучший показатель побед в турнире (9 из 10-ти матчей), тогда как "Реал" излучает уверенность после прохождения "Манчестер Сити".

Интересно, что в разные годы команды встречались в Кубке и Лиге чемпионов на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале, 1/2 финала, но ни разу не попали одновременно в финал. Не суждено было и на этот раз.

Для отечественных болельщиков особый вес противостоянию придает факт участия в нем Андрея Лунина. Прогнозируется, что украинец будет основным голкипером "Реала" в обоих четвертьфинальных матчах.

"Спортинг" - "Арсенал": фактор Дёкереша

В Лиссабоне главное внимание будет приковано к шведскому форварду "Арсенала" Виктору Дёкерешу. Нападающий возвращается на стадион "Жозе Алваладе", где за два года успел стать легендой "Спортинга", забив 97 голов.

Несмотря на то, что португальские клубы исторически проигрывают англичанам на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов (ноль побед в 9 дуэлях), "львы" помнят успех 2023 года, когда они выбили "канониров" из Лиги Европы.

Расписание матчей 7 апреля:

22:00. "Реал" - "Бавария"

22:00. "Спортинг" - "Арсенал"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

