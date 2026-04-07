RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Остановит ли Лунин "Баварию": расписание и трансляции первых четвертьфиналов ЛЧ сегодня

15:20 07.04.2026 Вт
2 мин
"Реал" принимает "Баварию" в главном дерби Европы, а "Арсенал" пожалует в гости к "львам" в Лиссабоне
aimg Андрей Костенко
Андрей Лунин (фото: x.com/realmadrid)

Во вторник, 7 апреля, футбольная Европа замирает в ожидании первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде Андрей Лунин будет противостоять грозной "Баварии", а в Лиссабоне болельщиков ждет драматическое возвращение главного бомбардира "Арсенала" на прежнюю арену.

РБК-Украина представляет главные противостояния футбольного вечера.

"Реал" - "Бавария": классика на "Бернабеу"

Это противостояние называют "европейским дерби", ведь команды встречались между собой рекордные 28 раз. По победам абсолютное равенство - по 12 на каждого, еще четыре поединка завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей пока в пользу "сливочных" - 46:45. При этом мадридцы не проигрывают "Баварии" уже 9 матчей подряд.

Команда Венсана Компани в этом сезоне демонстрирует феноменальную результативность в ЛЧ, забив уже 32 мяча (10 из которых - в ворота "Аталанты" в 1/8 финала). На стороне немцев - лучший показатель побед в турнире (9 из 10-ти матчей), тогда как "Реал" излучает уверенность после прохождения "Манчестер Сити".

Интересно, что в разные годы команды встречались в Кубке и Лиге чемпионов на групповом этапе, в 1/8 финала, четвертьфинале, 1/2 финала, но ни разу не попали одновременно в финал. Не суждено было и на этот раз.

Для отечественных болельщиков особый вес противостоянию придает факт участия в нем Андрея Лунина. Прогнозируется, что украинец будет основным голкипером "Реала" в обоих четвертьфинальных матчах.

"Спортинг" - "Арсенал": фактор Дёкереша

В Лиссабоне главное внимание будет приковано к шведскому форварду "Арсенала" Виктору Дёкерешу. Нападающий возвращается на стадион "Жозе Алваладе", где за два года успел стать легендой "Спортинга", забив 97 голов.

Несмотря на то, что португальские клубы исторически проигрывают англичанам на стадии четвертьфиналов Лиги чемпионов (ноль побед в 9 дуэлях), "львы" помнят успех 2023 года, когда они выбили "канониров" из Лиги Европы.

Расписание матчей 7 апреля:

  • 22:00. "Реал" - "Бавария"
  • 22:00. "Спортинг" - "Арсенал"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболРеалБаварияАрсеналАндрей Лунин